Hallan otra cámara camuflada entre arbustos de casa en Arcadia

Las autoridades dijeron el martes que encontraron una cámara oculta en el patio delantero de una residencia en Arcadia.

La cámara fue encontrada el martes alrededor de las 8 a. m. en el suelo, entre los arbustos, en Highland Oaks Drive, cerca de Virginia Avenue, dijo el Departamento de Policía de Arcadia.

“La cámara parecía haber sido colocada de manera que pudiera ver otras casas en el área, pero desde entonces había caído al suelo”, dijo el departamento de policía.

Hris Seymour hizo el descubrimiento mientras paseaba con su perro.

"Lo agarré, lo miré y cuando lo di vuelta, pude ver claramente una lente de cámara en la caja", dijo.

En los últimos meses se han descubierto varias cámaras ocultas en el sur de California.

En julio, otro propietario de una casa en Arcadia encontró una cámara y equipo entre los arbustos.

También se encontró otro dispositivo fuera de una casa en Alhambra donde se denunció un intento de robo en junio.

Las autoridades advierten que los delincuentes utilizan cámaras camufladas para recopilar información sobre los vecinos, incluidas las rutinas diarias de los propietarios, mientras planean robos.

"Normalmente, los ladrones residenciales utilizan este tipo de dispositivos para ver cuándo los residentes se van a trabajar, cuándo vuelven a casa del trabajo, cuándo salen a buscar a sus hijos de la escuela y cuándo regresan", dijo el teniente John Bonomo del Departamento de Policía de Arcadia. "Les da un marco de tiempo en el que pueden apuntar a su casa".

La policía insta a los residentes a utilizar un sistema de seguridad en el hogar y mantener su propiedad bien iluminada incluso de noche.

