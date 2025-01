¿Qué es el espacio defendible? Guía paso a paso para proteger su hogar en caso de incendio forestal

Los bomberos han señalado el término "espacio defendible" como una parte crucial de la protección de hogares y negocios ante los incendios forestales de enero en el condado de Los Ángeles.

But what does it mean?

Según Cal Fire, "el espacio defendible es la zona de protección entre su estructura y el área circundante".

El espacio actúa como una barrera para frenar el avance de un incendio cerca de una propiedad y ayudar a garantizar la seguridad de los bomberos que defienden su hogar.

"El espacio defendible es la primera línea de defensa de su hogar contra los incendios forestales", afirma Cal Fire.

El espacio defendible se clasifica en tres zonas diferentes:

Zona 0: de 0 a 5 pies de las estructuras : los primeros 5 pies que rodean una estructura son los más importantes para mantenerla a salvo de incendios. Mantener los materiales inflamables alejados de las posibles brasas voladoras es fundamental para evitar que los incendios forestales se propaguen a las áreas residenciales. Cal Fire recomienda: Utilice elementos duros como grava, adoquines o hormigón. No utilice corteza ni mantillo combustibles. Retire todas las plantas muertas o marchitas, las malas hierbas y los desechos (hojas, papeles, etc.) del techo, las canaletas, la terraza, el porche, las escaleras y debajo de cualquier área de su casa. Retire todas las ramas que se encuentren a menos de 10 pies de cualquier chimenea o salida de estufa. Limite la cantidad de elementos combustibles (como muebles de exterior y jardineras) en la parte superior de las terrazas. Traslade la leña y la madera a la Zona 2. Reemplace las cercas, las puertas y los cenadores combustibles unidos a la casa con alternativas no combustibles. Considere trasladar los contenedores de basura y reciclaje fuera de esta zona. Considere trasladar los botes, los vehículos recreativos, los vehículos y otros elementos combustibles fuera de esta zona.

: los primeros 5 pies que rodean una estructura son los más importantes para mantenerla a salvo de incendios. Mantener los materiales inflamables alejados de las posibles brasas voladoras es fundamental para evitar que los incendios forestales se propaguen a las áreas residenciales. Cal Fire recomienda:

Zona 1: de 5 a 30 pies de las estructuras : la vegetación seca a menudo convierte las brasas pequeñas en grandes incendios. Cal Fire recomienda: Quite todas las plantas muertas, el césped y las malas hierbas. Quite las hojas secas o muertas y las agujas de pino. Pode los árboles con regularidad para mantener las ramas a una distancia mínima de 10 pies de otros árboles. Cree una separación entre árboles, arbustos y elementos que puedan incendiarse, como muebles de jardín, pilas de leña, columpios, etc.

: la vegetación seca a menudo convierte las brasas pequeñas en grandes incendios. Cal Fire recomienda: Zona 2: de 30 a 100 pies desde las estructuras: ¿Por qué 100 pies? Es la ley según el código de recursos públicos 4291. Cal Fire recomienda: Corte o siegue el césped anual hasta una altura máxima de cuatro pulgadas. Cree un espacio horizontal entre los arbustos y los árboles.

¿Por qué 100 pies? Es la ley según el código de recursos públicos 4291. Cal Fire recomienda:

Cree espacio vertical entre césped, arbustos y árboles.



Quite las hojas caídas, las agujas, las ramitas, la corteza, las piñas y las ramas pequeñas. Sin embargo, se puede permitir que se extiendan hasta una profundidad de tres pulgadas.

Mantenga 10 pies de espacio libre alrededor de las pilas de madera expuestas, hasta el suelo mineral desnudo, en todas las direcciones.

Despeje las áreas alrededor de los edificios anexos y los tanques de propano. Mantenga 10 pies de espacio libre hasta el suelo mineral desnudo y sin vegetación inflamable durante otros 10 pies alrededor de su exterior.

Los propietarios pueden solicitar aquí una inspección de seguridad defensiva a los funcionarios de bomberos locales.