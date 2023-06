Dos conductores protagonizan trifulca en una calle de Granada Hills

LOS ÁNGELES - El tráfico se detuvo en una calle del vecindario de Granada Hills en Los Ángeles el martes cuando estalló una pelea que fue captada en video en medio de la carretera.

Un testigo le dijo a la estación hermana NBCLA que el motociclista y el conductor de la camioneta se detuvieron en la Calle Chatsworth, en la comunidad del oeste del Valle de San Fernando.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El video mostraba a la motocicleta de lado junto a la camioneta blanca.

El video de la cámara del vehículo muestra lo que parece ser una confrontación de ira en la carretera en una autopista al noreste de Los Ángeles.

El motociclista, aún con casco, golpeó en repetidas ocasiones a un hombre que se bajó de la camioneta y se encontraba de espaldas en medio de los carriles.

“Tiró al pasajero al piso detrás del camión y comenzó a golpearlo”, dijo la testigo Gabriella Attanasio. “Por lo menos de cinco a seis golpes”, agregó.

Los detalles sobre lo que condujo a la confrontación no estuvieron disponibles de inmediato.

Al menos tres conductores se detuvieron cuando se acercaban al tumulto.

Attanasio dijo que la pelea continuó durante unos minutos antes de que ambos combatientes abandonaran el lugar. En el video se puede ver al hombre en el suelo caminando de regreso a la camioneta.

No estaba claro de inmediato si se presentó un informe policial.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.