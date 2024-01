Accidente entre dos camiones cierra parte de la autopista 5 al norte de Los Ángeles

Una persona fue hospitalizada tras un accidente que involucró a dos camiones grandes el miércoles por la mañana en la Autopista 5 al norte de Los Ángeles.

El accidente se informó en el lado sur de la autopista cerca de Smokey Bear Road en el área de Gorman, alrededor de las 7 a.m.

Los detalles sobre el estado de la persona herida no estuvieron disponibles de inmediato. La víctima fue liberada de los escombros por los bomberos y trasladada en avión a un hospital, según el Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles.

Las autoridades cerraron todos los carriles en dirección sur. Dos carriles reabrieron el miércoles por la mañana.

La causa del choque estaba bajo investigación.

