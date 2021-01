Garcetti y funcionarios del sur de Los Ángeles instan a confiar en la vacuna contra el COVID-19

El alcalde Eric Garcetti y la supervisora ​​del condado Holly Mitchell se unieron el jueves con dos concejales de la ciudad que representan el área del sur de Los Ángeles para instar a los electores a confiar en la vacuna contra COVID-19.

Mitchell dijo que si bien la comunidad afroamericana tiene razones para desconfiar de los sistemas de atención médica y los profesionales médicos en los EEUU - citando el Experimento Tuskegee de 1932 y el uso de las células de Henrietta Lacks sin su consentimiento o el de su familia, le dijo a la gente que era seguro la vacuna COVID-19.

“No quiero que la gente usé esas horribles experiencias pasadas en las que fueron aprovechados y abusados ​​como una razón para no dar un paso adelante en este momento en historia donde estamos experimentando una crisis de salud pública sin precedentes”, Dijo Mitchell.

“Sabes Tuskegee y Henrietta Lacks, hay una diferencia, esos fueron experimentos en personas negras, eso no es lo que es esta vacuna”, dijo.

El sur de Los Ángeles es uno de los epicentros de la pandemia de COVID-19, dijo John Mangia, presidente de St. John's Well Child & Family Center, durante la conferencia de prensa.

Mientras la clínica vacuna a los trabajadores de la salud y se prepara para vacunar a cientos de miles de personas en el sur de Los Ángeles.

Los funcionarios están preocupados por una encuesta reciente que dijo que solo el 14% de los negros estadounidenses y el 34% de los latinoamericanos informaron que confían en la seguridad de la vacuna, según Mangia y un comunicado de la clínica.

El concejal Curren Price dijo que era responsabilidad de los líderes de la comunidad para demostrar que la vacuna es segura en medio de algunos componentes vacilantes.

“Se ha demostrado que la vacuna COVID es segura y eficaz y será un contribuyente significativo en la recuperación del sentido de normalidad que todos hemos estado esperando - reabrir nuestras escuelas, reactivar nuestras economías, salvar nuestra empresas”, dijo Price.

El concejal Marqueece Harris-Dawson dijo que la vacilación de las vacunas dentro del comunidad no solo proviene de la historia de EEUU de la experimentación en personas de color, pero la discriminación que experimentan dentro de los sistemas de salud en los Estados Unidos hoy.

“Dr. Susan Moore, hace dos semanas, una médica negra que fue a el doctor y dijo que tenía dolor. El doctor le dijo que no le pasaba nada y la envió a casa. Dos semanas después, murió de COVID”,dijo Harris-Dawson.

“Todos crecimos en hogares con madres negras, no sé cómo muchas veces mi madre fue al hospital o al médico y me dijo me duele la cabeza o me duele el estómago y le dijeron que no pasaba nada con ella. Una de esas veces, mi madre tenía cáncer”, agregó.

Harris-Dawson advirtió a la comunidad que si bien existen esos casos de discriminación, también hay clínicas como St. John's, que forman parte de la comunidad del sur de Los Ángeles y brindan la atención adecuada a las personas de color.

“Me complace informar que tenemos personas en las que podemos confiar y tenemos personas en que podemos confiar en que nos preguntan y nos aseguran que recibir la vacuna es seguro”, dijo Harris-Dawson.

El alcalde Eric Garcetti habló sobre el otro problema de las vacunas que las comunidades se enfrentan: no hay suficientes vacunas.

“Mientras miramos a Washington, digamos a todos nuestros líderes allí, `necesitamos más vacunas, necesitamos más vacunas, necesitamos más vacunas’”.

Garcetti repitió, “tenemos que asegurarnos de tener esta vacuna y que todos nos vamos a vacunar”.

“La desconfianza es comprensible dada la historia que se ha hablado sobre las células de Tuskegee o Henrietta Lacks, pero ahora tenemos que dar un paso al frente y liderar, todos nosotros, ser los líderes para proteger a nuestras familias”, dijo Garcetti.