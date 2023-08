Rinden homenaje al recluta de alguacil fallecido tras ser arrollado por un conductor en 2022

Cientos de personas se reunieron el jueves en el centro de Los Ángeles para presentar sus respetos al recluta del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) que murió a causa de las heridas que sufrió cuando un conductor atropelló a un grupo de reclutas durante una carrera de entrenamiento el año pasado.

Los dolientes en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles presentaron sus respetos a Alejandro Martínez, quien murió el 28 de julio tras una batalla de ocho meses con heridas graves, según el departamento del alguacil.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Justo antes de su muerte, Martínez estaba corriendo con sus colegas de la academia en Whittier cuando un conductor que manejaba en sentido contrario arrolló a los reclutas, dejando a 25 personas heridas, el 16 de noviembre de 2022.

Alejandro Martínez, un recluta del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, murió ocho meses después de que fue atropellado mientras entrenaba con sus colegas de la academia del alguacil.

“Cuanto más sabes sobre la familia Martínez, más los amas”, dijo el alguacil de LASD, Robert Luna. “Y todos estamos tratando de sacar provecho de su fuerza”.

En un comunicado sobre la muerte de Martínez, LASD expresó su pesar por la pérdida.

“Nuestras condolencias están con la familia, los amigos y los compañeros de clase de la academia de Alejandro”, dijo un comunicado del departamento del alguacil.

“Él siempre vivirá en nuestros corazones y nunca será olvidado. Las palabras no pueden expresar el alcance de nuestra gratitud a todos los que ayudaron, y continúan ayudando, y ayudaron a aliviar la carga de ese día tan difícil”.

Los asistentes al funeral recordaron con cariño la vida del joven de 27 años.

“Lo que se produjo de esa familia fue solo un hermoso joven”, dijo Guillermo Preciado, quien asistió al servicio conmemorativo.

Lauren Preciado es la más reciente cadete que ha sido dada de alta del hospital quedar gravemente herida por un conductor que golpeó al menos dos docenas de cadetes mientras realizaban un entrenamiento en Whittier en noviembre.

El conductor del incidente, que fue identificado como Nicholas Joseph Gutiérrez, residente de Diamond Bar, fue arrestado horas después del accidente por sospecha de intento de asesinato de un oficial del orden público.

Fue liberado un día después y los funcionarios del alguacil calificaron el caso como complejo.

La investigación sigue en curso.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.