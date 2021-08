Funcionarios reportan aumento en primeras dosis de vacunas contra el COVID-19

La cantidad de personas que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 aumentó la semana pasada en un 40% en comparación con la semana anterior en el hospital Cedars-Sinai, pero los funcionarios de salud de todo el estado también informan un aumento en la vacunación.

“Más personas finalmente están recibiendo la vacuna”, señalaron los funcionarios de Cedars-Sinai el lunes cuando compararon la distribución de vacunas entre las semanas de julio 19 y 26 de julio, habiendo dosificado a 600 personas la semana pasada.

En todo el estado, California informó un aumento del 20% en el número total de primeras dosis de la vacuna administradas a más de 265,000 personas la semana del 19 de julio en comparación con la semana del 12 de julio.

“Cualquier aumento en el número de personas vacunadas en este es una noticia muy bienvenida”, dijo el Dr. Soniya Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas y vicepresidente de Asuntos Médicos y jefe médico asociado en Cedars-Sinai.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Gandhi enfatizó que la vacuna sigue siendo “la herramienta más ponderosa que tenemos para controlar esta pandemia”.

Funcionarios de Cedars-Sinai dijeron que el aumento podría deberse al reciente pico en la propagación del virus. Los Ángeles ha estado experimentando fuertes aumentos en el número de casos diarios, las hospitalizaciones y las tasas de positividad de las pruebas durante las últimas semanas, con los aumentos atribuidos a la variante Delta altamente infecciosa.

Autoridades de salud del condado de Los Ángeles, confirmaron el preocupante aumento de casos de COVID-19 entre adolescentes y niños menores de 12 años. Esto, debido a la propagación de la variante delta, que de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades es más contagiosa que la varicela.

“Durante los últimos ocho meses, millones de personas en los EEUU y en todo el mundo, se han vacunado de forma segura. Los datos muestran abrumadoramente las vacunas para ser eficaces en la prevención de enfermedades graves que causan hospitalización y muerte”, dijo la directora de Salud Pública del condado, Bárbara Ferrer el sábado.

“Para realmente hacer retroceder la transmisión, sin embargo, necesitamos tener niveles más altos de vacunación, particularmente entre nuestros residentes más jóvenes”.

Ferrer dijo que el condado ha visto dos semanas consecutivas de pequeños aumentos en el número de personas que reciben una primera dosis. Entre el 19 de julio y 25, se administraron alrededor de 70,000 dosis en el condado, unas 7,500 más que la semana pasada.

Independientemente de lo que pueda estar impulsando el aumento de las vacunas, la primera los trabajadores médicos dijeron que el aumento es una buena noticia, ya que ven el número de los pacientes con COVID-19 aumentando nuevamente.

“Es genial que la gente esté haciendo su parte para tratar de frenar el COVID-19'', dijo la Dra. Isabel Pedraza, directora de la Unidad de Cuidados Intensivos Médicos de Cedars-Sinai.

“El número de pacientes con COVID-19 está aumentando claramente en el hospital ahora, y prácticamente todos esos pacientes no están vacunados. El aumento de vacunaciones me da la esperanza de que tal vez no veremos una gran aumento como la última vez”.