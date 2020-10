Funcionarios de salud de Los Ángeles dicen no al truco o trato debido al COVID-19

El condado de Los Ángeles informó el sábado de 1,326 nuevos casos de COVID-19 y 15 muertes adicionales, y los funcionarios de salud pública continuaron adviertiendo a los residentes que no se reúnan con otras personas fuera de su hogar para celebrar Halloween.

"Las decisiones que cada uno de nosotros tome esta noche podrían perseguirnos a nosotros y al condado durante muchas semanas", dijo la directora de Salud Pública Barbara Ferrer. “No se trata solo de quién podría infectarse en Halloween como resultado de una fiesta desacertada, sino también de las personas que entrarán en contacto con esa persona en los días siguientes."

Hay mucho en juego ya que nuestro número de casos ya ha aumentado constantemente durante las últimas dos semanas; Realmente no podemos permitirnos repetir lo que pasamos después del feriado del 4 de julio, cuando vimos aumentos repentinos de casos seguidos de aumentos alarmantes de hospitalizaciones y muertes.

"Halloween es una fiesta agradable para muchos de nosotros, y aún puede serlo este año. Regálate a ti mismo y a tu familia una noche divertida, pero segura, sin reunirte con los demás'', continuó. "Las formas tradicionales de celebrar Halloween son simplemente demasiado riesgosas este año y no son seguras mientras tengamos una transmisión comunitaria generalizada en nuestro condado".

El condado ha registrado 307,618 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, con 7,071 muertes. La cantidad de personas hospitalizadas en el condado debido al coronavirus aumentó de 743 el viernes a 783, con el 28% de esas personas en cuidados intensivos, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Una de las 15 muertes reportadas el sábado fue de Long Beach, que tiene su propio departamento de salud.

De los otros 14, todos menos uno tenían un problema de salud subyacente. Cinco tenían más de 80 años, siete tenían entre 65 y 79 años, uno entre 50 y 64 y uno entre 30 y 49.

Los funcionarios de salud han dicho que el condado ha estado promediando alrededor de 940 nuevos casos por día en principios de octubre, pero ahora tiene un promedio de 1,200 al día.

El condado de Los Ángeles permanece atrincherado en el nivel "púrpura" el más restrictivo de la matriz de reapertura económica del coronavirus del estado.

Hasta que el número de casos diarios caiga a un promedio constante de alrededor de 700 por día, el condado no podrá levantar sustancialmente las restricciones comerciales o permitir que los campus escolares vuelvan a abrir.

El condado había alcanzado ese punto de referencia en septiembre, lo que generó esperanzas de que podría avanzar al nivel "rojo" menos restrictivo, pero no pudo mantener esos niveles de casos.

Los funcionarios de salud han dicho que los residentes más jóvenes representan la mayor parte de los casos nuevos que se informan, y señalaron directamente a las reuniones públicas, en particular los grupos de personas que se unen para ver eventos deportivos, ya sea en entornos privados o en restaurantes al aire libre, como responsables del aumento de casos.

Más allá de las recientes rachas de playoffs del campeonato de los Lakers y los Dodgers, los funcionarios de salud señalaron el comienzo de la temporada de fútbol como otro factor que atrae a multitudes más grandes en los restaurantes con televisores.

Todos los bares permanecen cerrados en el condado y no se permiten espectadores en eventos deportivos, como los juegos de Rams y Chargers en el estadio SoFi.

Otra preocupación es la posibilidad de que se propaguen manifestaciones de gran tamaño, como las de justicia racial y que involucran el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, donde las personas a menudo entran en estrecho contacto entre sí entre gritos y cánticos.

El Departamento de Salud Pública instó a los residentes a no reunirse el sábado para Halloween. "Las opciones más seguras incluyen participar en una fiesta virtual, asistir a un autocine, conducir por el vecindario para ver casas decoradas, realizar una búsqueda del tesoro en casa o asistir a un autocine especial de Halloween", según el agencia. "Los carnavales, fiestas, festivales, entretenimiento en vivo y atracciones de casas embrujadas no son seguros este Halloween y no están permitidos bajo la Orden del Oficial de Salud".

Hace varias semanas, el condado publicó las pautas de Halloween que prohibían por completo el truco o trato, pero el La restricción fue recibida con una protesta pública inmediata.

Los funcionarios de salud revisaron rápidamente las pautas, levantando la prohibición, pero aún recomendando fuertemente contra la práctica, diciendo que es difícil mantener las medidas de control de infecciones mientras se camina de puerta en puerta y se recolectan dulces de extraños.

La ciudad de Beverly Hills, sin embargo, ha instituido una prohibición del truco o trato de casa en casa y del "baúl o trato" de automóvil a automóvil.