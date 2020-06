Fiscal de distrito insta a residentes a denunciar el presunto abuso de ancianos

La Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, instó este lunes a los residentes a denunciar el abuso contra personas mayores para protegerlos del abuso físico, emocional y financiero es fundamental durante un momento en que puede ser más fácil ocultar tales actos del escrutinio público .

Cualquier persona que sospeche que un anciano está siendo maltratado puede llamar a la línea directa de abuso de ancianos del condado al 877-477-3646.

La propia madre de Lacey fue víctima de fraude financiero, algo que la fiscal de distrito ha dicho le sucede a uno de cada cinco adultos mayores. El principal fiscal del condado describió previamente el crimen como una “estafa a la abuela”

“Mi madre recibió una llamada de una persona que se identificaba como oficial de policía. Él le dijo que enviara dinero al extranjero para rescatar a su nieto de la cárcel. También le dijo que no le dijera a nadie'', dijo Lacey en un comunicado emitido hace algunos años. “El problema era que su nieto no estaba en la cárcel y la persona que llamó no era un oficial de policía sino un delincuente”.

Un informe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos en 2019 reveló que los estadounidenses mayores explotados por familiares y estafadores sufrieron una pérdida promedio de $34,200.

La fiscal de distrito ofreció consejos para evitar estafas, que incluyen:

nunca envíe dinero a alguien que no conoce;

no comparta información personal, como un número de Seguro Social;

si alguien llama pidiendo dinero o datos personales, simplemente cuelgue;

siempre informe a familiares y amigos de confianza sobre cualquier presunta estafa.

Otros tipos de abuso pueden tener consecuencias aún más graves, y estos casos han ido en aumento durante varios años debido al envejecimiento de la población.

El Consejo Nacional sobre el Personas de la Tercera Edad estima que casi uno de cada 10 estadounidenses de 60 años o más ha experimentado algún tipo de abuso o negligencia, a menudo a manos de miembros de la familia, y que menos del 10% de los casos se informan a las autoridades.

El aislamiento social, ahora impuesto por las órdenes de quedarse en casa debido a la pandemia de coronavirus, solo hace que las personas mayores sean más vulnerables.