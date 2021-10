Empleados de la ciudad de Los Ángeles tenían hasta este miércoles para cumplir con la exigencia de vacunarse contra COVID-19, pero una propuesta podría darles a los trabajadores más tiempo para cumplir.

Según la propuesta presentada el martes por el funcionario administrativo de la ciudad, pendiente de la aprobación del Ayuntamiento, los trabajadores tendrán hasta el 18 de diciembre para mostrar prueba de vacunación.

Mientras tanto, los empleados no vacunados tendrían que someterse a dos pruebas de COVID-19 por semana, y se descontarían $65 por prueba de sus cheques de pago.

Los empleados tendrían que hacerse la prueba durante su tiempo libre, y la ciudad o un proveedor de su elección tendría que realizar la prueba.

No se permitirían pruebas de terceros.

Según los datos de la oficina del alcalde el martes, el 70,6% de los empleados de la ciudad informaron estar completamente vacunados, el 72,8% informaron estar total o parcialmente vacunados, el 17,9% se negó a declarar o no informó su estado y el 9,2% informó que no estaban vacunados.

Según la propuesta, las personas que buscan exenciones religiosas o médicas también deberían tomar dos pruebas por semana a cargo del empleado mientras la ciudad procesa la solicitud de exención. Si se aprueba una exención, al empleado se le reembolsará los costos de las pruebas y, en el futuro, se le solicitará que realice una prueba de COVID-19 una vez por semana, pero la ciudad pagaría por ello.

Casi el 11% de los 57,476 empleados de la ciudad de Los Ángeles han declarado su intención de buscar una exención religiosa o médica del mandato de la ciudad de que los empleados se vacunen contra COVID-19.

Si se rechaza una solicitud de exención, el empleado tendrá cinco días hábiles para presentar una apelación. Si no apelan la decisión, se les enviará un aviso de que deben presentar prueba de vacunación. De no hacerlo, resultaría en una “acción correctiva”, pero no se dieron a conocer los detalles.

La propuesta también establece que el empleado podría renunciar o jubilarse `` todos en regla en lugar de disciplina '' o cumplir con el mandato de vacunación.

La propuesta se presentó al Ayuntamiento como resolución. No estaba claro de inmediato cuándo el tema estaría en la agenda del Ayuntamiento.

Las solicitudes de exención se evalúan caso por caso. Las personas pueden calificar para una exención si tienen una condición médica o creencias, prácticas u observancias religiosas sinceras que les impiden recibir la vacuna.

“¿Cómo podemos pedirles a los angelinos que se vacunen si no lo hacemos nosotros mismos? Necesitamos dar un buen ejemplo a nuestras comunidades. Las vacunas están disponibles, son efectivas y mantienen a las personas fuera del hospital y sin ventiladores'', dijo el presidente del consejo, Nury Martínez, cuando se aprobó la ordenanza.