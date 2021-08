Aprueban mandato de vacunación para trabajadores de la ciudad de Los Ángeles

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó el miércoles una ordenanza que requiere las vacunas de COVID-19 para todos los empleados de la ciudad, excepto para los que tienen exenciones médicas o religiosas.

“Cuando originalmente nos mudamos para exigir que los empleados de la ciudad se vacunen, fuimos una de las primeras ciudades del país en hacerlo. Ahora múltiples estados, incluida California, y otras grandes ciudades de todo el país empezaron a exigir que sus servidores públicos estén vacunados”, dijo Nury Martínez, la presidenta del Concejo Municipal Nury Martínez: “Esto no es radical, es solo el sentido común”.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El alcalde Eric Garcetti y Martínez anunciaron el 27 de julio que los empleados de la ciudad deberán mostrar un comprobante de vacunación COVID-19 o una prueba negativa de COVID-19, pero según la ordenanza, “solo aquellos con un examen médico o exención religiosa y que deben presentarse regularmente a un lugar de trabajo son elegibles para las pruebas semanales”.

“¿Cómo podemos pedirles a los angelinos que se vacunen si no lo estamos haciendo nosotros mismos? Necesitamos dar un buen ejemplo a nuestras comunidades. Las vacunas están disponibles, son efectivas y mantienen a las personas fuera del hospital y sin ventiladores”, dijo Martínez.

Según la ordenanza, que luego irá a Garcetti para ser aprobada, los empleados exentos deben recibir su primera de dos dosis de la vacuna Moderna o Pfizer a más tardar el 7 de septiembre y su segunda dosis a más tardar el 5 de octubre.

Los empleados que opten por recibir la vacuna Johnson & Johnson de dosis única deben ser vacunados antes del 5 de octubre.

La Administración del presidente Biden ha extendido hasta el 18 de enero la orden de usar mascarillas contra el COVID-19 en los aviones, sistemas de autobuses y trenes.

Las solicitudes de exención se evaluarán caso por caso y se vence el 7 de septiembre. Las personas calificarán para una exención si tienen una condición médica o creencias, prácticas u observancias religiosas sinceras que les impiden recibir la vacuna.

"Dejemos que la ciencia, los datos y un enfoque razonado prevalezcan porque queremos que vivas, queremos que tu familia esté bien, queremos que la ciudad sea saludable”, dijo el concejal Mitch O'Farrell antes de la votación.

El concejal Mark Ridley-Thomas, quien fue uno de los primeros líderes en el esfuerzo de exigir que los empleados de la ciudad se vacunen, dijo: “Si bien el coronavirus continúa mutando de formas imprevistas y cada vez más disruptivas, lo que hace diferente este aumento de los anteriores es que ahora tenemos las herramientas para evitar que el aumento de estos casos cierre nuestros negocios, nuestras escuelas y nuestras casas de culto como vimos el año pasado. Pero, simple y llanamente, estamos paralizados de ir más allá de esta pandemia debido al rechazo a la vacuna de algunas personas''.

Hay mucha preocupación por las mujeres embarazadas que no se han vacunado , hasta el 10 de agosto, el condado de Los Ángeles reportaba 11,264 mujeres en estado de gestación que habían contraído el virus del COVID-19, y el 77% de ellas son madres latinas.

La ordenanza no incluye las consecuencias definitivas para los empleados que no se vacunan y no son elegibles para una exención, pero Vivienne Swanigan, de la Oficina del Fiscal de la Ciudad, dijo a los miembros del consejo que se están discutiendo las consecuencias con los sindicatos.

Una vez que la ciudad termine de negociar con los sindicatos, y se establece una consecuencia en la ordenanza, que señala que aquellos que no estén vacunados, parcialmente vacunados o no han informado que su estado de vacunación serán “inelegible para ser promovidos o ser transferidos” hasta que estén completamente vacunados.

El concejal Paul Koretz teorizó el miércoles que “una buena cantidad” de los empleados de la ciudad no están vacunados porque piensan que el hecho de que hayan contraído el COVID-19 ya proporciona inmunidad, señalando “el hecho de que hayan tenido el COVId-19 es menos protección que incluso una vacuna, y una vacuna no es suficiente para protegerte. Necesitas estar completamente vacunado”.

Los opositores y partidarios de la ordenanza dieron su opinión a través de una llamada telefónica en la reunión del Ayuntamiento, justo antes de la votación.

“Apoyo la vacunación de los empleados de la ciudad, incluidos los del Departamento de Policía de Ángeles y todo el personal civil, porque este virus es una amenaza real para la vida humana”, dijo un residente del Distrito 6 del Consejo llamado Lionel, quien dijo que solía trabajar para el Departamento de Transporte de la ciudad.

“Quiero que todos los empleados de la ciudad, incluidos los agentes del orden público, sean vacunados contra el virus, especialmente ahora con la variante Delta porque los virus se mutan y cambian y se vuelven más resistentes a los medicamentos, por lo que es importante salvar la vida humana. Me preocupo, me preocupo por mis semejantes”, dijo.

Otros llamaron para oponerse al requisito de la vacunación para los empleados de la ciudad, diciendo que depende del individuo decidir y postulando que las vacunas no son tan efectivas porque hay casos innovadores y aún no cuentan con la aprobación total de la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU, que hasta ahora ha aprobado las vacunas para uso de emergencia.

El concejal Gil Cedillo combatió los argumentos sobre los derechos personales a decir que la gente tiene la opción de trabajar para la ciudad o no trabajar para la ciudad, pero si eligen trabajar para la ciudad, deben seguir las reglas del lugar de trabajo.

“No puedes venir a trabajar borracho, no puedes fumar en tu oficina, tienes derecho a hacer ambas cosas, pero no puedes hacer eso aquí en el trabajo”, dijo Cedillo.

Los concejales Bob Blumenfield y Koretz respondieron a las personas que discutían los casos de avance eran una razón para no vacunarse al decir que las personas innovadoras tienen menos probabilidades de contraer el virus y tienen más protección para combatirlo si entran en contacto con COVID-19.

Koretz citó el caso de un hombre que fue vacunado, contrajo el virus y fue hospitalizado, pero sobrevivió.

“Los médicos le dijeron, 'tienes una dosis significativa de COVID-19, si no estuvieras vacunado, estarías muerto’. Entonces, ¿quién insiste en permanecer en esa categoría?”, dijo Koretz.

Una vez finalizada, la ordenanza entrará en vigor inmediatamente después de su publicación, ya que incluye una “cláusula de urgencia” que la considera necesaria “para la protección inmediata de la paz, la salud y la seguridad públicas”.