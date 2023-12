La autopista 405 tendrá nuevos carriles, pero tendrás que pagar para usarlos si no vas acompañado

Un proyecto de mejoras públicas de la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA) agregó un carril exprés en cada dirección de la autopista 405 para mejorar el tráfico en una de las vías más transitadas de todo el país.

Los nuevos carriles abrirán oficialmente este 1 de diciembre, informó la OCTA. La angencia informó que esta es la culminación de un proyecto que costó aproximadamente 2,000 millones de dólares.

Las mejoras de obras públicas que entrarán en funcionamiento incluyen los carriles exprés del autopista 405 entre la Carretera estatal 73 y la Interestatal 605. “Operado por OCTA, los carriles exprés dan opciones a los conductores que comparten su coche viajar gratis y a los conductores que viajen solos la opción de acelerar su viaje pagando una cuota”.

El proyecto fue financiado a través de la Medida M “el impuesto a las ventas de medio centavo para el transporte del Condado de Orange”, según el OCTA.

Además, las rampas de entrada y salida de todas las ciudades que están a lo largo de las 16 millas que incluye el proyecto fueron mejorados, se reconstruyeron 18 puentes “muchos de los cuales incluyen nuevas aceras y carriles para las bicicletas”, informó el OCTA.

¿Cómo conducir por los carriles Express Lanes de la 405?

La página oficial del proyecto explica que “los carriles 405 Express Lanes utilizarán peaje electrónico para mantener el flujo de tráfico y no habrá pagos en efectivo ni cabinas de peaje”.

Para hacer uso de estos carriles debe obtener un transpondedor FasTrak.

Si ya tiene un transpondedor existente y una cuenta activa de cualquier agencia de peaje en California, puede usarla también para estos carriles en la 405.

Pero si no tiene una cuenta, puede visitar este sitio web y seguir los pasos indicados. También puede abrir una cuenta por teléfono, por correo o en los centros sin cita previa.

Después de registrarse puede elegir un plan de pagos antes de comenzar a usar las vías.

¿Cuánto se debe pagar y en qué horarios?

La sección de la autopista 405 que contará con los carriles de Express Lane tiene un sistema segmentos con tarifas diferentes dependiendo de la hora y la dirección en la que viaja.

Para ver los diferentes horarios y cuánto debe pagar, visite este sitio web.

Los carriles pueden ser usados gratis si lleva tres pasajeros, o si lleva dos pasajeros fuera de las horas pico.

Los vehículos compartidos con más de dos personas pueden utilizar los carriles sin pagar durante los primeros tres años y medio en horas consideradas como no "de punta", es decir, por fuera del horario pico de 6 a.m. a 10 a.m. y de 2 a 7 p.m.. de lunes a viernes, y sábado y domingo por fuera del horario entre 1 a 7 p.m.

Hay excepciones en las cuotas por el uso de los carriles Fast Track para los que tengan las placas para discapacitados y un descuento para los vehículos eléctricos, pero tiene que inscribirse en el sitio de internet. Además, las motocicletas pueden circular por el Fast Track gratis.