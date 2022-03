Familia de la actriz Naya Rivera llega a acuerdo legal en demanda por homicidio culposo

La familia de Naya Rivera está resolviendo una demanda por homicidio culposo por el ahogamiento accidental de la actriz de "Glee".

Amjad M. Khan, abogado del patrimonio de Josey y Rivera, confirmó el lunes que todas las partes involucradas en el litigio “han llegado a un acuerdo global”, pendiente de aprobación judicial el 16 de marzo.

En un comunicado a enviado a medios de comunicación, el abogado del patrimonio de Rivera y de su hijo de 6 años, Josey Hollis Dorsey, confirmaron que todas las partes han llegado a un acuerdo global, que está sujeto a la aprobación del Tribunal Superior de Ventura.

"A través de este acuerdo, Josey recibirá una compensación justa por tener que soportar el ahogamiento de su amada madre en el lago Piru", se lee en el comunicado.

"Aunque la trágica pérdida de la madre de Josey nunca podrá superarse realmente, estamos muy contentos de que el acuerdo monetario ayude significativamente a Josey con su vida más allá de esta tragedia", explica el comunicado.

El 8 de julio de 2020, Rivera desapareció después de llevar a su hijo a navegar en el lago Piru.

Se inició una investigación para encontrar a la actriz luego de que las autoridades encontraran a su hijo solo en un bote en medio del lago. Después de una búsqueda de varios días por parte del personal policial y de emergencia, Rivera fue encontrada muerta el 13 de julio.

El médico forense del condado de Ventura determinó que la causa de la muerte de Rivera fue ahogamiento y que su forma de muerte fue un accidente.

Los abogados de Administración de Parques y Recreación y el condado de Ventura se negaron a comentar sobre el acuerdo.

En noviembre de 2020, el hijo de Rivera y su patrimonio presentaron una demanda contra el Condado de Ventura, el Distrito Unido de Conservación del Agua y la Administración de Parques y Recreación.

A través de su padre y tutor legal Ryan Dorsey, Josey afirmó dos causas de acción en la demanda: muerte por negligencia e imposición negligente de angustia emocional.

Con respecto a la primera causa de acción, los documentos judiciales obtenidos por medios de comunicación dicen: "Josey ha sufrido daños económicos y no económicos sustanciales como resultado de la muerte de Naya".

En cuanto a la segunda causa de acción en la demanda, los documentos alegan que Josey sufrió "grave angustia emocional" como resultado de estar en el lugar donde su madre se ahogó.

Según los documentos judiciales, los demandantes alegaron que el ahogamiento era "totalmente evitable" y afirmaron que "la negligencia de los demandados fue un factor sustancial en la muerte por ahogamiento de Naya".

"Dada la condición física excepcional de Naya, su relativa juventud, sus fuertes habilidades de natación y su poderoso amor por Josey, seguramente luchó mucho para regresar al bote y sucumbió al agotamiento durante al menos unos minutos", decía el documento en un punto.

"Durante esos minutos, es posible que Naya no supiera si Josey regresó al bote, ya que, a pesar de los informes de prensa inexactos de los demandados, Naya no empujó a Josey de regreso al bote, pero seguramente sabía que se estaba muriendo y lo haría". no regresar con su hijo".

Esta historia salió publicada originalmente en NBC, cadena hermana de Telemundo. Para leer la historia en inglés puede ir al siguiente enlace.