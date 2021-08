Familia esperó meses para repatriar a su difunto debido a una confusión de documentos

Tras el inesperado fallecimiento de su sobrino, una televidente estaba desesperada, pues pasaron meses y no repatriaban su cuerpo a México.

La familia estaba sufriendo por doble partida, pues, además del dolor por su muerte, no podían sepultar al joven en su país natal, afortunadamente Telemundo 52 Responde consiguió que el consulado de México ayudara a agilizar el trámite.

Engracia García cuenta que cuando llevó a su sobrino Ismael, de 27 años, al hospital por una infección que tenía en la muela, nunca se imaginó el trágico desenlace.

“Yo me quise meter con él, pero no me dejaron, y en media hora, salió muerto”, dijo García, su sobrino falleció.

No lo podía creer.

“Él iba caminando, llenó todo el papeleo para entrar, no se veía mal, por eso cuando me dijeron que se había muerto, para mí fue un golpe. Muy duro, porque yo no pensé que era verdad”, dijo García.

El golpe, dijo García, fue devastador para toda la familia, en especial sus padres que viven en Michoacán, y encima del terrible dolor, algo más, empeoró la situación: la casa funeraria le dijo que enviarían el cuerpo del joven a México, pero pasaron casi tres meses, y no lo mandaban.

“Ya no sabía yo que hacer. Yo me levantaba a las 2, 3, de la mañana, ya no podía dormir, me daba vuelta. Tenemos que llevárnoslo, porque ya mi hermana estaba bien desesperada y mi cuñado también”, contó García.

Cuando García llamó a Telemundo 52 Responde, pronto se pusieron en contacto con el Consulado de México en Los Ángeles, donde rápidamente tomaron cartas en el asunto, según explicaron, el trámite que tiene que realizarse para el visado del traslado de restos, estaba detenido en Sacramento, pues el Acta de Defunción original, estaba incompleta… no obstante, al tratarse de un ciudadano mexicano, con todos sus documentos en orden, pudieron tomar otra medida.

“Expedir un Acta de Defunción mexicana, lo cual agilizó su trámite casi un mes”, dijo Sergio Mariscal, Cónsul de Comunicación Social Consulado de México en Los Ángeles.

El cónsul de comunicación explicó que el cuerpo de Ismael se pudo enviar al día siguiente, e invitó a la comunidad mexicana a acercarse al consulado.

“Si alguien necesita ayuda, porque murió su familiar, desde información hasta ayuda económica, que nos contacte al Departamento de Protección del Consulado, y los vamos a asistir”, añadió.

La mejor forma de comunicarse con el Consulado de México es a través del sistema Mexitel, que según nos explicó el cónsul de comunicación, se ha actualizado recientemente para mejorar su servicio.