Familia busca a madre que desapareció hace seis meses en Hemet

Seis meses es el tiempo que una madre de dos hijos del condado de Riverside ha estado desaparecida.

Ahora los miembros de su familia creen que ella ha sido víctima de un juego sucio y también creen que no está viva.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Durante los últimos seis meses, los miembros de la familia han estado colocando volantes por todo Hemet con la esperanza de encontrar a Danielle Rico con vida. Pero su madre cree que le pasó algo y alguien lo mantiene en secreto.

"Ella es mi primogénita, fue mi mejor hija", dijo Billie Rico, la madre de Danielle.

Billie quiere que el público sepa sobre su hija.

"Tenía la sonrisa más grande en su rostro, siempre estaba feliz de poder hacerte reír durante horas", dijo Billie. "Ella era hilarante".

La madre de 39 años de dos hijas adolescentes ha estado desaparecida desde el 21 de agosto cuando salió de su casa en la comunidad de Valle Vista de East Hemet.

Un grupo de dueños de negocios de Hemet están preocupados por la cantidad de vendedores ambulantes que trabajan sin licencias o permisos.

Billie dijo que fue a recoger su auto que estaba siendo reparado.

"Ella dice que iba a buscar su auto y que regresaría enseguida", dijo Billie.

Esa fue la última vez que Billie vio a su hija.

"No sé cómo describir lo difícil que es vivir así, sin saber", dijo Billie. "Sé cómo llorar, pero no puedes llorar, te vas a la cama con pánico, te despiertas con pánico, duermes con pánico".

Billie dijo que los detectives de homicidios ahora están investigando la desaparición de Danielle y que su hija tenía problemas con las drogas.

Billie cree que Danielle no está viva y alguien sabe lo que le pasó, pero no dirá la verdad a los investigadores.

"Ella no se iba a ir y desaparecer, no tenía a nadie que la cuidara y no va a desaparecer con sus hijos", dijo Billie. "El cumpleaños de su hija fue en octubre, ella jamás iba a dejar de llamar en su cumpleaños".

Con los volantes, Billie espera que alguien que sepa algo se presente con información sobre Danielle y le dé a su familia la oportunidad de despedirse de su hija.

“A este punto, ni siquiera espero justicia, solo queremos llevarla a casa, tiene hijos que necesitan un cierre. La queremos llevar a casa y darle un entierro adecuado y ponerla a descansar", dijo Billie.

Billie le está pidiendo a cualquier persona que tenga información que llame al Departamento del Sheriff del Condado de Riverside. Puede permanecer en el anonimato.