Muchos carros y poco espacio: residentes aseguran que estudio de Yoga en Echo Park los está afectando

Residentes de un vecindario de Los Ángeles se quejan por el problema que están ocasionando miembros de un establecimiento de yoga, pues está es una zona residencial y ya no tienen suficientes espacios para estacionarse.

De acuerdo a los residentes el problema de estacionamiento llegó cuando abrieron este salón de yoga, que actualmente cuenta con más de 650 miembros, ya que hay clases durante casi todo el día y cuenta con decenas de miembros que asisten al lugar.

Para la mayoría de residentes que viven en el área de Echo Park sobre la calle Aarón cerca del boulevard Glendale estacionar su vehículo se ha convertido en todo un dolor de cabeza.

“A las 6 am empieza a venir la gente, ahorita no hay mucha gente, pero al ratito esto va a estar lleno”, dijo Lucia Méndez, residente del área.

Los residentes del área aseguran que el problema comenzó desde el 2017 cuando el salón de Yoga Modo abrió sus puertas. Aunque el establecimiento cuenta con estacionamiento propio de 36 espacios para autos, su clientela ha ido creciendo de manera que la mayoría de sus miembros han optado por estacionar su vehículo sobre la calle Aarón, dejando a varios de los vecinos con un problema de estacionamiento.

“Nosotros lo que quisiéramos es que busquen un lugar para que se parqueen la gente y que dejen los espacios aquí para los inquilinos.Viene la tarde bien que la gente sale de trabajar y vea que se batalla”, dijo Blanca Salguero, una residente afectada.

Otra de las quejas de estos inquilinos, son la cantidad de accidentes que ocurren casi a diario, de acuerdo a sus propietarios los vehículos estacionados a menudo son golpeados por conductores que no viven en el vecindario.

“Tres veces. Bueno la última vez solo le quebraron el espejo, en otra ocasión la puerta se la desarmaron y tuve que cambiar la puerta. A mi esposo dos veces, a mi vecino también le acabaron su carro”, agregó Blanca.

De acuerdo a Joe Lester, líder del vecindario, está problemática se llevó en tres ocasiones al Concejo de la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, hasta el momento no han conseguido nada para solucionar el problema.

“Al principio del año mi contacto de la ciudad me comentó que podríamos obtener permisos especiales para los residentes del lugar en un periodo de tiempo de un año. Han pasado más de 6 meses y ahora me dice que tal vez no sea posible porque han cambiado las reglas. Entonces, ¿qué podemos hacer?”, dijo Laster.

Tratamos de hablar con los encargados del salón de yoga para saber su punto de vista, pero nos comentaron que el director del lugar no estaba disponible.

Los residentes afectados nos comentaron que también han hablado con la administración del salón de yoga buscando una solución, sin embargo nada se ha logrado hasta ahora, aún así dicen que piensan seguir exponiendo sus quejas.