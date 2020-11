Estudio: Enzima que ayuda al COVID-19 también se presenta en enfermedad inflamatoria intestinal

Un estudio publicado el jueves por Cedars-Sinai plantea la posibilidad de que las terapias con medicamentos antiinflamatorios que se utilizan para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) puedan ayudar a los pacientes a recuperarse del coronavirus.

El estudio, dirigido por investigadores de Cedars-Sinai, encontró que una enzima que ayuda a COVID-19 a infectar el cuerpo también juega un papel en la inflamación en pacientes con EII.

“Elegimos estos trastornos porque COVID-19, aunque es conocido por atacar los pulmones, con frecuencia causa síntomas gastrointestinales”, dijo el Dr. Dermot P. McGovern, autor principal del estudio y presidente de Joshua L. y Lisa Z. Greer en Inflamatorio Genética de la enfermedad intestinal en Cedars-Sinai.

"Para nosotros era importante comprender cómo el COVID-19 podría afectar a los pacientes con EII que reciben tratamiento con medicamentos antiinflamatorios”.

En los pacientes infectados con COVID-19, el virus del SARS-CoV-2 se une a una enzima que normalmente juega un papel crucial en la salud al activar una hormona que ayuda a regular la presión arterial y la usa para invadir e infectar células, “secuestrándolas” para propagar el virus, dijeron los investigadores.

El estudio publicado en la revista Gastroenterology mostró que el tratamiento con el fármaco antiinflamatorio infliximab normalizó los niveles de la enzima, ACE2, y se asoció con mejores resultados de la enfermedad en pacientes con EII, según los investigadores.

Se necesita más investigación para delinear los procesos que involucran a la enzima y lo que eso podría significar para el tratamiento de pacientes con COVID-19, dijo McGovern.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Institutos Nacionales de Salud otorgó recientemente una subvención de $677,000 a McGovern para examinar las superposiciones en los mecanismos que impulsan la inflamación en COVID-19 e IBD, según Cedars-Sinai.

Los otros coautores del estudio incluyeron a Alka A. Potdar y Shishir Dube, ambos de Cedars-Sinai, junto con investigadores de la Universidad de Cincinnati, el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati, el Instituto Broad del MIT y Harvard, la Escuela de Medicina de Harvard, la Escuela de la Universidad de Emory of Medicine en Atlanta, Children's Healthcare of Atlanta, Cleveland Clinic y Janssen Research and Development LLC.