Una vieja estafa que promete a sus víctimas dinero si le ayuda a la persona a canjear un boleto de lotería premiado, sigue funcionando para personas que no se tocan el corazón.

La más reciente víctima en el sur de California es una mujer que se dejó llevar por la trampa y perdió más de $2,000.

Ahora, María Huezo, de 65 años, quiso contar su historia para que otros no caigan en la trampa.

La mayoría de personas sueñan con sacarse la lotería, y es por eso que si alguien de repente te dice “tengo un boleto ganador, ayúdame a cambiarlo, y te doy la mitad”, ¡No te dejes engañar! Y ten cuidado, que esto fácilmente podría tratarse de un engaño que podría costarte mucho dinero.

Y un engaño así, fue precisamente lo que le ocurrió a la señora Huezo un día que esperaba el autobús en West Hollyood.

María contó que una mujer se le acercó con la excusa de que buscaba una dirección, y minutos después llegó otra mujer sospechosa a ofrecerles un aventón.

“Nos dijo, ‘súbanse al carro’, pero la otra era ya cómplice de ella. Vine yo y me subí, yo no las vi sospechosas, pues, yo las vi naturales, entonces me subí con ellas”, dijo Huezo, quien perdió $2,000.

“Fue ahí donde le dijeron que tenían un boleto de lotería con un valor de $9 millones”, dijo Huezo.

Las estafadoras hasta fingieron hablar a la oficina de la lotería para confirmar que tenían el boleto premiado y por ayudar a la ganadora que supuestamente era indocumentada serían premiadas.

“[Las estafadoras dijeron] que por ser ustedes las que van [a reclamar el boleto de la lotería] ustedes tienen que traernos $10,000 en efectivo, porque si no no les vamos a dar los $9 millones que se han ganado, y mire que caigo en la trampa”, dijo Huezo.

Para juntar la porción que le correspondía, la víctima llevó a las dos mujeres hasta su casa, donde tenía $300 en efectivo y $1,200 en joyería. Después la llevaron al banco donde saco $800 más. El resto, le dijeron, sería proporcionado por un compadre, y la llevaron hasta el supuesto domicilio, donde luego la bajaron del carro.

Los expertos tienen tips para que la suerte esté de tu lado.

“Me fui, y cuando regresé, ya se habían ido las dos mujeres con todo mi dinero y con todas mis joyas. Me dejaron aventada ahí”, contó Huezo.

Cualquier persona sin importar su estatus migratorio puede ganar en la Lotería de California, pero como sucede en estos casos, los más vulnerables casi siempre son las personas de la tercera edad.

Hueso fue a la policía, pero será difícil hacer algo en este caso, pues no hay videos de las sospechosas.

Sin embargo, decidió compartir su historia, no por recuperar algo de lo robado, sino para que no suceda más este engaño, para que no caiga otra víctima.

Si alguien te pide que le ayudes a cambiar un boleto por cualquier motivo y te promete compartir el dinero, probablemente es una estafa y deberías denunciarlo inmediatamente.