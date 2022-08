Enfermera involucrada en accidente mortal de Windsor Hills podría ser acusada tan pronto como el lunes

Los cargos podrían presentarse el lunes contra una enfermera registrada de Houston sospechosa de conducir un Mercedes a exceso de velocidad en una intersección de Windsor Hills, lo que provocó un fuerte accidente que mató a seis personas, incluido un bebé y una mujer embarazada.

Nicole Lorraine Linton, de 37 años, fue arrestada bajo sospecha de homicidio vehicular con negligencia grave.

Linton fue liberado del Centro Médico Ronald Reagan UCLA el sábado y está bajo custodia policial con una fianza de $2 millones, según los registros policiales.

El fiscal de distrito George Gascón dijo el viernes que su oficina estaría "trabajando con las fuerzas del orden público durante todo el fin de semana'', y que la investigación podría presentarse a su oficina para considerar los cargos "a partir del lunes".

"La investigación preliminar indica que Nicole Lorraine Linton fue conduciendo un Mercedes de color oscuro, viajando hacia el sur por La Brea Ave. a alta velocidad”, dijo un comunicado de CHP.

"Mientras conducía el Mercedes, Linton se pasó un semáforo en rojo y chocó contra varios vehículos que viajaban hacia el este y el oeste en Slauson Ave. Como resultado de esta colisión, varias personas fueron expulsadas y dos vehículos quedaron totalmente envueltos en llamas. Después de la colisión, los involucrados fueron transportados al (Centro Médico Ronald Reagan UCLA) en ambulancia y seis personas fueron declaradas fallecidas en el lugar'', informó CHP.

Kaiser Permanente emitió un comunicado el viernes diciendo: "Todos en Kaiser Permanente están profundamente entristecidos por el horrible accidente del jueves. Es imposible imaginar el dolor que experimentan los involucrados. Nuestros pensamientos están con todos los afectados por esta tragedia. En este momento, no podemos comentar sobre lo que se ha informado como una investigación criminal".

La mujer embarazada que murió en el accidente fue identificada el viernes por la oficina forense como Asherey Ryan, de 23 años, de Los Ángeles. Ella y su feto masculino estaban entre las víctimas del accidente ocurrido poco antes de la 1:40 p.m. del jueves en las avenidas La Brea y Slauson, cerca de Ladera Park.

Según la familia de Ryan, el hijo de un año, Alonzo Quintero, también fue asesinado, junto con el novio de Ryan, quien era el padre de su hijo por nacer. El novio de Ryan conducía el automóvil que fue golpeado, según un video publicado en línea por la hermana de Ryan, Shoshanna Kerr.

Kerr lo identificó como Reynold Lester, de 24 años, de Los Ángeles, que trabajaba como guardia de seguridad.

Otra persona muerta en la escena ha sido identificada como Craig Pitchford, de 66 años, un posible peatón, según la oficina forense.

En el video, Kerr dijo que Ryan tenía ocho meses y medio de embarazo y que se dirigía a una cita con el médico cuando ocurrió el accidente.

La familia planeaba nombrar al bebé por nacer Armani Lester, según la oficina forense del condado de Los Ángeles.

“Se fue de la casa a la 1:30. Me despertó”, dijo Kerr. “Me despertó y me dijo que iba a ir a su cita con el médico, que me amaba y que regresaría enseguida”.

Dijo que 15 minutos después, vio un video del accidente automovilístico. “Y por alguna razón, tan pronto como vi ese video, me di cuenta. Se sentía diferente. Me sentí conectada", dijo.

Kerr dijo que lloró toda la noche.

"No dormí ni un poco", dijo. "Lloré".

Shoshanna Kerr también dijo a los periodistas que la familia de Ryan perdona al conductor que causó el accidente.

"Solo quiero decirle que la perdonamos", dijo. "Tendrá que vivir con esto por el resto de su vida. Es por eso que se salvó. Ya lo entendemos".

Una página de GoFundMe establecida en nombre de la familia había recaudado más de $127,000 hasta el domingo por la mañana.

El viernes y sábado por la noche, amigos y familiares se reunieron en el lugar del accidente para recordar y despedirse de las víctimas. Velas encendidas salpicaron un monumento conmemorativo cerca del lugar del accidente en llamas. La reunión del sábado incluyó a algunos bomberos del condado de Los Ángeles, que estuvieron entre los primeros en responder.

Earl Ofari Hutchinson de la Mesa Redonda de Política Urbana de Los Ángeles, dijo a los periodistas que la intersección ha sido históricamente peligrosa con vehículos a alta velocidad, así como el escenario de tomas ocasionales de calles.

La Mercedes atravesando la zona de 35 mph en La Brea a una velocidad que las autoridades estiman cercana a las 100 mph, pasó un semáforo en rojo en Slauson y desviando un vehículo.

Un incendio se desató cuando el sedán golpeó el Mercedes y fue empujado contra al menos otro vehículo, y ambos terminaron contra el letrero de una estación de servicio en la esquina. Un rastro de fuego quedó ardiendo en la intersección cuando los vehículos golpeados por el conductor a alta velocidad quedaron envueltos en llamas.

Los informes de CHP indican que ocho vehículos, incluido el de Linton, estuvieron involucrados en la colisión. El Mercedes gravemente dañado terminó cerca de un banco al final de la calle.

Según el departamento de bomberos y CHP, tres adultos y un bebé murieron en la colisión y hubo múltiples expulsiones debido al choque. El feto masculino de Ryan también se contaba entre los fallecidos.

CHP informó que una sexta víctima fue encontrada muerta más tarde entre los restos quemados de un vehículo, pero no se ha publicado más información sobre esa persona.

Otros ocho resultaron heridos en la colisión, incluidos siete ocupantes de un Chevrolet Traverse. El conductor de 33 años, un niño de un año y tres adolescentes sufrieron heridas moderadas, mientras que otros dos adolescentes dentro del vehículo solo sufrieron heridas leves.

La octava víctima, el conductor de un Audi A3 de 19 años, también sufrió heridas leves.