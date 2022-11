Atacan y agreden sexualmente a mujer en ruta de senderismo de Encino

Las autoridades iniciaron la búsqueda de un hombre que atacó a una mujer en un sendero, la obligó a ingresar a un área aislada y la violó, dijo el martes el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

El hecho ocurrió el 21 de noviembre, alrededor del mediodía, mientras la mujer caminaba por la cuadra 17000 de Mulholland Drive en Encino.

“El sospechoso se acercó a la víctima por detrás, la obligó a ir a un área aislada y la agredió sexualmente”, dijo LAPD en un comunicado de prensa.

La policía le recuerda al público ir de excursión en parejas y llevar un teléfono celular en caso de emergencia.

El hombre fue descrito como de unos 30 años, con una cicatriz de dos pulgadas en el antebrazo derecho.

Cualquier persona que pueda tener información sobre el atacante o el crimen debe comunicarse con el Detective Joseph Hampton, División de Detectives de West Valley al 36817@lapd.online o al 818-374-7717.

Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers de LA Regional al 1-800-222-TIPS (800-222-8477) o visitar www.lacrimestoppers.org.

