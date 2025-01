En detalle: órdenes de evacuación por el incendio Palisades en Los Ángeles

Partes de la costa del condado de Los Ángeles enfrentaron órdenes de evacuación luego de que estallara un incendio forestal impulsado por el viento en Pacific Palisades.

El incendio quemó cientos de acres en solo cuestión de horas el martes por la mañana cuando las advertencias de bandera roja estaban vigentes en todo el sur de California. Se espera que las advertencias continúen hasta el jueves.

Se ordenaron evacuaciones para la comunidad en las montañas con vista al Océano Pacífico. Los conductores en Pacific Coast Highway y otras carreteras encontraron embotellamientos cuando intentaron abandonar el área.

Las órdenes de evacuación y advertencias estaban vigentes para las siguientes áreas el martes por la tarde.

Una orden de evacuación significa que existe una amenaza inmediata para la vida. Los residentes tienen la ley ordenada a abandonar las siguientes áreas.

Actualización sobre el incendio de Palisades: 7/1/25 12:45 p. m.

Zonas de orden de evacuación:

LOS-Q0767

SSM-U010-A

SSM-U010-B

MAL-C111-B

Zonas de advertencia de evacuación:

TOP-U007

TOP-U009

¿Conoces tu zona?

Regístrese y reciba notificaciones: https://t.co/32zum3GkPY

