Emiten orden de evacuación en rutas de senderismo de Mt. Baldy tras incendio Vista

Un incendio forestal que ardía en el terreno empinado del Bosque Nacional San Bernardino continuó afectando a los excursionistas de la zona y a los visitantes de un centro turístico de montaña el lunes.

El incendio Vista, que se informó por primera vez antes de las 10 a. m. del domingo en el área al noreste de Lytle Creek junto a la autopista 15, quemó 115 acres hasta el lunes por la tarde, dijo el Servicio Forestal Nacional de San Bernardino.

Se envió a 275 personas para apagar el incendio de Vista, pero las llamas que ardían en el terreno accidentado de la montaña plantearon un desafío para los equipos de bomberos en medio de una advertencia de calor excesivo.

"Tenemos recursos aéreos y terrestres para extinguir activamente este incendio", dijo la agencia.

Si bien el incendio no amenazó ninguna casa, todas las rutas de senderismo en el área de Mt. Baldy, encima de los estacionamientos de la estación de esquí de Mt. Baldy, se cerraron el domingo.

#VistaFire: 115 acres, 0% contained. Total Resources: 275 personnel.



The fire is burning in steep rugged terrain, the fire was active overnight. 4 aircraft assigned, additional aircraft, equipment, crews, and overhead personal have been ordered. pic.twitter.com/HytW1Ml5Tb — San Bernardino National Forest (@SanBernardinoNF) July 8, 2024

The resort had one of the lift lanes open, so fire officials can use it to help hikers evacuate, the San Bernardino County fire said.