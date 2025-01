Emiten alerta de no beber agua en Pasadena y zonas evacuadas por el incendio Eaton

Una orden de no beber agua se emitió para Pasadena y las zonas evacuadas del incendio Eaton, Pasadena Agua y Energía anunció el miércoles.

La alerta se produce debido a que "escombros y la elevada turbidez" han podido afectar a la calidad del agua en la zona.

Las autoridades instan a los residentes a no tratar el agua por sí mismos hirviéndola, filtrándola o por cualquier otro método. En su lugar, la ciudad de Pasadena aconseja a los afectados que, de momento, sólo beban agua embotellada.

Las precauciones con el agua se aplican a los animales domésticos y de compañía.

La lista completa de las zonas de evacuación del incendio Eaton aquí.

"Le informaremos cuando las pruebas muestren que el agua es segura nuevamente," escribió la ciudad de Pasadena en X. “Se desconoce el plazo previsto para la resolución del problema y depende de la evolución del incendio, el viento y las condiciones relacionadas."

