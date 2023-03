Policía busca a sospechoso de dos apuñalamientos en El Sereno

El LAPD dio a conocer nuevos detalles sobre dos apuñalamientos aleatorios en El Sereno el viernes en un esfuerzo por encontrar al hombre que creen que es responsable de ambos.

Uno de los apuñalamientos dejó muerto a un estudiante de secundaria. La segunda víctima apuñalada es un padre de tres hijos.

Las familias de ambas víctimas le dijeron a la estacion hermana NBC4 que creen que fueron ataques aleatorios y, aunque la policía aún no lo ha confirmado, dicen que el mismo hombre está conectado con ambos.

Un destacado estudiante de una preparatoria de El Sereno fue asesinado a puñaladas, cuando esperaba por su madre, a solo media milla del plantel educativo.

Un nuevo video de vigilancia muestra al sospechoso del apuñalamiento vestido con una chamarra negra con cabello ondulado, barba y un sombrero caminando hacia la víctima adolescente cuando no estaba mirando y apuñalándolo por la espalda.

El adolescente asesinado era Xavier Chavarin, de 17 años, estudiante de la Preparatoria Woodrow Wilson.

“Me rompe el corazón el hecho de que me lo quitaron”, dijo Laura Frías, la madre del joven. “[Era] un niño perfecto, niño perfecto”.

La policía dice que sucedió el viernes, justo antes de las 4 p.m., fuera del Rey Torta en El Sereno. Chavarin estaba en el último año de la preparatoria y era un estudiante sobresaliente.

Estaba esperando a que su madre lo recogiera después de la escuela cuando el sospechoso salió de un Honda CRV modelo anterior y lo mató con un cuchillo grande.

“Quiero que las personas que vieron, vieron, escucharon, si vieron a la persona, corran la voz y encuentren a la persona que le hizo esto a mi hijo”, dijo Frías.

Familiares de Xavier Chavarín piden justicia tras la inesperada muerte del joven de 17 años. El menor había acabado de salir de su escuela cuando fue atacado. Carmen Márquez informa.

La policía ahora cree que el mismo hombre apuñaló a otra persona afuera de Valley Food Liquor el viernes, solo 5 horas después y a 1.6 millas de distancia.

En el segundo ataque, la policía dice que el hombre no estaba usando sombrero pero se desplazaba en una patineta cuando apuñaló a un padre de 33 años en la espalda.

La policía dijo que el hombre no dijo nada en absoluto y cuando su víctima no estaba mirando, lo atacó nuevamente con un cuchillo grande.

Afortunadamente, la segunda víctima pudo escapar y sobrevivir.

Ambas familias de la víctimas quieren que las personas en el área estén alerta y mantengan los ojos abiertos mientras la policía sigue buscando al hombre que se dio a la fuga.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información que llame a LAPD, específicamente a la Oficina Central contra Homicidios.

