Un conductor muere tras salirse su auto de la autopista y caer en un río

Un conductor murió el miércoles por la noche en un choque en donde su auto se salió de una autopista y se estrelló contra una estructura de concreto en el cauce del río El Monte.

El conductor fue expulsado en el choque, que se reportó poco antes de la medianoche cerca de la autopista 10 en dirección este y la avenida Santa Anita.

El automóvil se salió de la autopista y se estrelló contra la cuenca hidrográfica del Río Hondo, terminando sobre la estructura de concreto.

El conductor fue encontrado más tarde en el río canalizado. Murió en el lugar.

Los detalles sobre la identidad del conductor y lo que provocó el accidente no estaban disponibles de inmediato.

