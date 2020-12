Condado de Los Ángeles rompe nuevo récord con 10,528 nuevos casos de COVID-19

El condado de Los Ángeles rompió su récord diario de casos de coronavirus el domingo cuando se reportaron otras 10,528 infecciones, la quinta vez en los últimos seis días que se establece un nuevo récord.

El condado también informó de 23 muertes adicionales, lo que eleva los totales del condado a 449,851 casos y 7,909 muertes. El número de residentes del condado hospitalizados con el virus, que ya alcanzó su máximo histórico, aumentó de 2,769 el sábado a 2,855.

Los números asombrosos se produjeron con toda la región del sur de California a horas de las nuevas y radicales restricciones de salud destinadas a detener el número de hospitalizaciones en rápido aumento y evitar que las unidades de cuidados intensivos se estiren al límite.

La orden regional de "quedarse en casa" del gobernador Gavin Newsom entra en vigencia a las 11:59 p.m. el domingo, cuando la disponibilidad de camas en la unidad de cuidados intensivos se mantuvo por debajo del 15% en la región de 11 condados del sur de California después de la actualización diaria del sábado, según el Departamento de Salud Pública de California.

La capacidad de camas en las unidades de cuidados intensivos disponible en la región fue del 10.3% el domingo, frente al 12.5% el sábado y el 13.1% el viernes. La región del sur de California consta de los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Diego, Imperial, Inyo, Mono, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. La orden de quedarse en casa estará vigente durante tres semanas y prohibirá las reuniones de personas de diferentes hogares.

Las regiones podrán ser elegibles para salir del pedido el 28 de diciembre si las proyecciones de capacidad de las unidades para el mes siguiente son superiores o iguales al 15%.

Sin duda, la pandemia ha golpeado muy duro a varios negocios, uno de ellos es este restaurante, que después de haber cerrado sus puertas por algunos meses durante el primer confinamiento, está vez no están dispuestos a obedecer las órdenes del gobernador.

Según la orden, los siguientes negocios / instalaciones recreativas se verán obligados a cerrar:

- parques infantiles interiores y exteriores;

- instalaciones recreativas interiores;

- peluquerías y salones de belleza;

- servicios de cuidado personal;

- museos, zoológicos y acuarios;

-- salas de cine;

- bodegas;

- bares, cervecerías y destilerías;

- centros de entretenimiento familiar;

- salas de cartas y apuestas vía satélite;

- servicios limitados;

- deportes de audiencia en vivo; y

- parques de atracciones.

Se permitirá que las escuelas con exenciones permanezcan abiertas, junto con la "infraestructura crítica" y las tiendas minoristas, que se limitarán al 20% de su capacidad.

Los restaurantes estarán restringidos al servicio de comida para llevar y a domicilio únicamente. A los hoteles se les permitiría abrir "solo para soporte de infraestructura crítica", mientras que las iglesias estarían restringidas a servicios solo al aire libre.

La producción de entretenimiento, incluyendo los deportes profesionales, podría continuar sin audiencias en vivo. Algunas de esas restricciones ya están en vigor en condados selectos.

"Esta semana, casi 49,000 personas dieron positivo por COVID-19", dijo el sábado la directora de Salud Pública del condado, Barbara Ferrer. "Podemos anticipar, basándonos en nuestra experiencia, que es probable que el 10% de las personas recién infectadas requieran atención hospitalaria dentro de un par de semanas. Eso se traduce en cerca de 5,000 pacientes, y si incluso el 20% de estos pacientes necesitan atención en las unidades de cuidado intensivo, necesitarán 1,000 camas de cuidado intensivo con personal. Esta es nuestra probable realidad en dos semanas".

"Y si todos no podemos respaldar las directivas existentes de quedarnos en casa tanto como sea posible y evitar todas las actividades no esenciales y los lugares donde es probable que esté en contacto con personas que no pertenecen al hogar, es probable que demos testimonio de una de las peores crisis de atención médica que nuestro condado ha visto en nuestra vida. La realidad es que aún podemos prevenir el aumento continuo de personas que sufren y mueren si concentramos toda nuestra voluntad colectiva en hacer lo que sabemos hacer; este es el tiempo para cuidarse el uno al otro, y siempre usar una cubierta facial y mantener una distancia física de al menos 6 pies cuando estén afuera y alrededor de otros".

Mientras tanto, varios países en Europa adelantan su plan para comenzar la distribución de la tan esperada vacuna.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, reconociendo el costo de salud mental que la pandemia y los cierres relacionados han provocado, sugirió que las personas "llamen a un amigo o familiar para ver cómo están. Conéctese virtualmente con las personas que ama".

"Sal a caminar o andar en bicicleta, manteniéndote a una distancia segura de los demás", tuiteó Garcetti el sábado. "Vamos a salir de esto."

Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles dijeron que la Orden de Funcionarios de Salud del condado se modificará para alinearse con la orden regional de quedarse en casa del estado para evitar el hacinamiento y la mezcla entre miembros que no pertenecen al hogar y abrumar el sistema de atención médica local.

Newsom dijo que la nueva orden "se basa fundamentalmente en la necesidad de dejar de reunirse con personas fuera de su hogar, hacer lo que pueda para mantener la mayoría de sus actividades afuera y, por supuesto, siempre usar cubiertas faciales, usar una máscara."

El gobernador también señaló que el estado todavía tiene un aviso de no viajar, que recomienda contra los viajes no esenciales e insta a las personas a ponerse en cuarentena cuando regresen al estado. El Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos del estado, reconoció que no existe un mecanismo real para hacer cumplir dicha restricción de viaje, pero el estado dependerá de la cooperación pública.

"Creemos que enfatizando esto, realmente esperamos que nuestros ciudadanos hagan esto porque sus comunidades corren un riesgo particularmente alto, sus hospitales tienen dificultades para mantener abiertas las camas de UCI disponibles, y que la gente restringirá sus viajes en todo el estado", él dijo.

El Valle de San Joaquín también entrará en el nuevo protocolo de cierre el domingo por la noche, ya que su capacidad de UCI se redujo al 8.6% el sábado. California ha agrupado sus condados en cinco regiones: el Área de la Bahía, la Región del Gran Sacramento, el Norte de California, el Valle de San Joaquín y el Sur de California.

Mientras tanto, la primera de lo que los organizadores dijeron que serán protestas semanales de encierro estaba programada para realizarse fuera de la residencia oficial de Garcetti a las 6 p.m. el domingo.

Los manifestantes planean iluminar con linternas directamente hacia el cielo para enviar una señal mundial de que los bloqueos no son aceptables.

Para más información sobre la orden de permanencia en casa del estado puede hacer clic aquí.