El condado de Los Ángeles informa de 1,827 nuevas infecciones por COVID

Un nuevo mandato de uso de mascarillas entra en vigencia en el condado de Los Ángeles el sábado por la noche en medio de un resurgimiento de la pandemia de coronavirus que ha visto dispararse las tasas de casos locales y las hospitalizaciones. La nueva regla requiere que todos usen máscaras en los espacios públicos interiores, independientemente de su estado de vacunación, y entra en vigencia a las 11:59 p.m.

El condado reportó 1,827 nuevos casos de COVID-19 y 11 muertes adicionales el sábado, ya que los funcionarios de salud atribuyeron el aumento reciente a la presencia de la variante Delta más infecciosa y al entremezclado de individuos desenmascarados donde se desconoce el estado de vacunación.

La tasa de positividad de la prueba diaria del sábado fue del 3.7%. El 4 de julio, estaba cerca del 1.5% y el 15 de junio, la positividad de la prueba estaba cerca del 0.5%.

El número de personas hospitalizadas en el condado de Los Ángeles debido al virus aumentó de 462 el viernes a 507, mientras que el número de esos pacientes en cuidados intensivos se mantuvo en 103, según cifras estatales.

Los números de contagios por coronavirus después del 15 de junio han aumentado en varios condados, Riverside y San Bernardino están entre los lugares que reportaron menos cifras de personas vacunadas.

Las últimas cifras elevaron el total acumulado de toda la pandemia a 1,266,227 casos y 24,579 muertes, según el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

“Dado el aumento de entremezclados entre las personas desenmascaradas donde se desconoce el estado de vacunación, los millones de personas aún sin vacunar y el aumento de la circulación de la variante Delta altamente transmisible, estamos viendo un rápido aumento en la infección por COVID-19”, dijo la directora de salud pública del condado Bárbara Ferrer dijo. "El nivel de transmisión de COVID-19 que estamos experimentando actualmente está provocando un aumento significativo de enfermedades graves y hospitalizaciones, y requiere que tomemos medidas inmediatas para evitar la erosión de nuestros esfuerzos de recuperación".

“Y aunque las vacunas son, con mucho, la herramienta más poderosa que tenemos, no estamos ni cerca de la inmunidad colectiva. Si bien continuamos con los esfuerzos para aumentar la cobertura de vacunación y generar confianza en las vacunas, la medida de salud pública más simple y efectiva para agregar es exigir que todos usen una máscara en todos los lugares públicos y negocios cerrados. Para aquellos de nosotros que ya estamos vacunados, durante los últimos meses se nos ha exigido que sigamos usando máscaras en muchos otros lugares públicos, incluso en todo el transporte público, en todos los entornos de atención médica, escuelas y guarderías. Esto se hizo reconociendo que las vacunas, aunque extraordinariamente efectivas, no son perfectas y que seguimos teniendo la obligación de reducir el riesgo tanto como sea posible”.

No todos en el condado están de acuerdo con el nuevo mandato. El alguacil Alex Villanueva dijo el viernes que sus oficiales no harán cumplir activamente el mandato de usar máscaras, insistiendo en que su departamento no cuenta con los fondos suficientes.

También dijo que el requisito de que las personas vacunadas usen máscaras "no está respaldado por la ciencia y contradice las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU".

La supervisora ​​del condado Kathryn Barger, la única republicana en la Junta de Supervisores de cinco miembros, también criticó el mandato por infringir las reglas federales y estatales sobre enmascaramiento. También dijo que el mandato de la máscara no ayudará a los esfuerzos del condado "para enfatizar la eficacia de las vacunas y obligar a los residentes no vacunados a vacunarse".

"Al desviarnos del estado, creamos confusión y desacuerdo a nivel local, lo que obstaculiza la confianza del público y quita nuestro mensaje principal, que debería ser alentar a las personas a vacunarse con urgencia dada la propagación de la variante Delta", dijo Barger.

Las compañeras de la junta Hilda Solis, Janice Hahn y Sheila Kuehl se han pronunciado a favor del mandato. “El condado ha optado por una respuesta razonable dado que prácticamente todo el mundo está de acuerdo en que exigir una prueba del estado de vacunación antes de ingresar a los edificios no es realista”, dijo Kuehl. “Esto mantiene abiertas las empresas, pero hace menos probable que las personas no vacunadas se salten las mascarillas y nos pongan a todos en riesgo. Hasta que podamos volver a reducir la transmisión en la comunidad y vacunar a más angelinos, todos debemos colaborar y evitar proporcionar caldo de cultivo para aún más variantes".

Hahn se hizo eco de ese sentimiento y dijo en Twitter: "En este momento, las personas no vacunadas deben usar máscaras en el interior, pero no lo hacen y están transmitiendo este virus a otras personas no vacunadas".

Solís dijo el sábado que la nueva regla sobre cubrirse el rostro no equivale a otro bloqueo.

“Quiero enfatizar que este requisito de máscaras para interiores no nos impide disfrutar de todas las excelentes actividades que tenemos disponibles a través de la reapertura del condado”, ella dijo.

"Todavía podemos salir y participar en compras en el interior, apoyando a nuestros restaurantes locales a través de cenas en el interior, viendo una gran película y mucho más".

El mandato de enmascaramiento fue anunciado el jueves por el Dr. Muntu Davis, oficial de salud del condado.

“No estamos donde debemos estar para los millones en riesgo de infección aquí en el condado de Los Ángeles, y esperar para hacer algo sería demasiado tarde dado lo que estamos viendo ahora”, dijo Davis.

Davis dijo que la tasa de propagación del virus en el condado ha aumentado oficialmente de moderada a sustancial, con una probabilidad cinco veces mayor de que ocurran infecciones entre los residentes no vacunados.

Anteriormente, el condado solo recomendaba que las personas vacunadas usaran máscaras en interiores en un esfuerzo por frenar la propagación del virus y proteger a los residentes no vacunados.

A las personas que no están vacunadas siempre se les ha exigido que usen máscaras en el interior, aunque la aplicación se dejó en manos de los propietarios de empresas individuales y, en general, se basó en el sistema de honor.

La orden de enmascaramiento permanecerá vigente "hasta que veamos mejoras" en la transmisión de casos, él dijo.

Cuando se le preguntó si el condado podría considerar volver a implementar otras restricciones de salud, como los límites de capacidad y el distanciamiento físico, Davis dijo: "Todo está sobre la mesa si las cosas continúan empeorando".

El mandato significa que los clientes deberán volver a usar la máscara al ingresar a cualquier establecimiento público interior, incluidas las tiendas minoristas, las tiendas de comestibles, los restaurantes y los lugares de trabajo.

Davis dijo que el comedor interior permanecerá abierto, pero los clientes deberán permanecer enmascarados mientras no coman ni beban.

La ciudad de Long Beach, que tiene su propio departamento de salud separado del condado, anunció el jueves por la noche que se alineará con el condado y también requerirá el uso de mascarillas en interiores para todos.

En un comunicado, los funcionarios de Long Beach dijeron que la ciudad ha visto un aumento del 288% en el promedio de casos diarios durante las últimas dos semanas. La tasa diaria promedio de casos nuevos de la ciudad ha aumentado a 7.5% por cada 100,000 habitantes, frente a un promedio de solo uno por cada 100,000 residentes el 15 de junio.

Pasadena, que también tiene su propia agencia de salud, no se ha alineado con el condado y continuará recomendando únicamente el uso de mascarillas en interiores. Pero la ciudad está monitoreando "las tasas de casos de COVID en Pasadena y está revisando opciones para un mandato".