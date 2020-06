Condado de Los Ángeles avanza en la lucha contra el virus

A medida que se abren más negocios, los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles dijeron que los indicadores locales que rastrean el ritmo del coronavirus continuaron disminuyendo o se mantuvieron constantes, pero nuevamente enfatizaron la importancia de usar cubiertas faciales para evitar que los casos de COVID-19 se disparen.

"Recibo muchas preguntas acerca de por qué esto es importante, especialmente de personas que no están preocupadas por infectarse", dijo la directora de salud pública Barbara Ferrer. "El problema importante aquí es que no te estamos pidiendo que uses la máscara para protegerte. Le pedimos que se cubra la boca y la nariz para proteger a los demás, especialmente porque puede estar infectado con COVID-19 y no tener síntomas de enfermedad."

“... Incluso si su resultado fue negativo, ese resultado negativo solo le informa su estado el día en que se realizó el examen", dijo. "Podría infectarse fácilmente al día siguiente y, sin saberlo, transmitir COVID-19 a otros”.

Los comentarios de Ferrer se produjeron un día después de que el gobernador Gavin Newsom ordenara que los californianos se cubran la cara en prácticamente todos los entornos fuera del hogar.

El condado de Los Ángeles ha tenido un mandato similar desde mediados de mayo, mientras que la ciudad de Los Ángeles requiere máscaras en todo momento fuera del hogar.

Algunos opositores a los requisitos de máscara, particularmente en el Condado de Orange, han protestado en voz alta de que son una imposición a la libertad personal e incitan al miedo entre la población, evitando que las personas visiten negocios locales.

Pero Ferrer enfatizó la urgencia de que las personas usen las máscaras cada vez que se asocian con personas fuera de sus propios hogares, y dijo que evitará una reversión de las tendencias a la baja en la propagación del coronavirus. Y dijo que garantizará que las empresas puedan permanecer abiertas.

El condado reportó el viernes otras 38 muertes debido al coronavirus, mientras que Long Beach informó dos más y Pasadena una, elevando el total del condado a 3.066. El condado también registró otros 1,414 casos confirmados del virus, mientras que Pasadena y Long Beach se combinaron para agregar 67 más, con lo que el total general fue de 79,676.

Si bien el número de muertes y casos continuó aumentando, Ferrer describió estadísticas que muestran que los indicadores clave de la propagación del virus, en particular la tasa de muertes y hospitalizaciones, estaban en la dirección correcta.

Señaló que el promedio de muertes en siete días del condado ha estado disminuyendo desde mediados de abril y dijo que el número promedio de muertes diarias se ha reducido de 45 o 46 a principios de mayo a entre 20 y 30 ahora.

Las tasas de hospitalización también disminuyeron constantemente y se han estancado, dijo. Señaló que ha habido un ligero aumento en las hospitalizaciones en los últimos días, pero eso podría ser el resultado de que los hospitales evalúen a todos los que ingresan a la instalación, independientemente de por qué están allí.

Ferrer dijo que los funcionarios del condado vigilarán de cerca los números de hospitalización.

Pero también señaló que la disponibilidad de habitaciones de hospital y camas de UCI es adecuada para manejar la demanda, y los hospitales tienen suficientes suministros de equipo de protección personal para los trabajadores de la salud.

Ferrer dijo que todos esos indicadores se usan cuando los funcionarios del condado deciden si permitir que abran más negocios. La orden de salud del condado se relajó el viernes por la mañana, permitiendo que negocios como salones de uñas, salones de tatuajes, bares, casinos y spas reabran.

"Los datos más importantes continúan analizando nuestros datos de muertes y nuestros datos de hospitalización y nuestra tasa de positividad", dijo. “Como les acabo de mostrar, todos los indicadores realmente apuntan al hecho de que somos bastante estables y que, de hecho, continuamos desacelerando la propagación de COVID-19. ...

A medida que volvemos a abrir, debemos ser especialmente cuidadosos para hacer todo lo posible, tanto individualmente como como empresas, para asegurarnos de que nuestros entornos sean lo más seguros posible. Si continuamos haciendo eso, continuaremos teniendo éxito en las reaperturas”.

La tasa de personas que dieron positivo al virus fue del 8% a partir del viernes, un número que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante semanas.

Ferrer dijo que si alguno de los indicadores clave comienza a aumentar, el condado tendrá que considerar si se vuelven a implementar las restricciones. "No podemos abrumar al sistema de salud", dijo.