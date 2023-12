Dueños de negocios alegan que construcción afecta sus ventas

Múltiples pequeños negocios en Echo Park dicen estar al punto de la quiebra, esto debido a que la construcción de un edificio ha reducido drásticamente su clientela.

“Pues la gente no puede entrar por la banqueta, no hay estacionamiento y no saben si estamos abiertos a veces, nos llaman, ¿están abiertos? No puedo entrar”, dijo Amber Serrano, del negocio The New California Barber Shop.

La construcción del edificio residencial de siete piso, localizado entre el bulevar de Sunset y la calle Mohawk inició en mayo y desde entonces, comenzó la dificultad de acceso a los negocios.

Los propietarios dicen que esto ha disminuido la clientela.

“Los camiones de equipo pesado se estacionan justo al frente y se quedan allí por la mayor parte del día, alineados a lo largo de Sunset bulevar”, dijo Oren Pius, propietario de Cosmic Vinyle Café and Records.

Ante las pérdidas económicas, los negocios han solicitado compensación por parte de la constructora del proyecto, Cypress Equity, que señalan se ha negado a hacerlo.

Telemundo 52 contactó a la compañía para verificar esto y continúa en espera de su respuesta.

Varios negocios aledaños se han ajustado cerrando durante horarios de construcción, pero en el caso del restaurante de Rockbird, el cierre ha sido por completo.

“Lo que está pasando es que no estamos ganando nada, tenemos permisos para tener asientos acá afuera, pero con la construcción, el polvo, es bien difícil para que alguien pueda recoger la comida acá”, dijo Joshua Company, propietario del restaurante Rockbird.

El propietario de Rockbird dijo que su restaurante tenía apenas un mes abierto cuando comenzó la construcción, y que tiene pronosticado terminar hasta el 2025.

Por su parte, representantes del Distrito 13, del concejal Hugo Soto-Martínez, respondieron lo siguiente: “Estamos trabajando para mediar entre la constructora, los negocios y arrendadores. Desafortunadamente, el proyecto fue aprobado por la administración anterior y no podemos negociar condiciones como la del pago a los negocios afectados”.