Dos bomberos heridos en un accidente fueron trasladados a centros de rehabilitación

Dos de los bomberos de la cuadrilla de mano del Departamento de Bomberos del Condado de Orange (OCFA) que resultaron heridos en el devastador accidente en Irvine fueron trasladados a centros de rehabilitación el miércoles, mientras continúan su camino hacia la recuperación.

Dos de los ocho bomberos fueron dados de alta la noche del accidente, dos se fueron a casa al día siguiente y los últimos cuatro permanecieron hospitalizados durante casi dos semanas.

Andrew Brown es uno de los dos bomberos que se están trasladando al Hospital Craig en Colorado, que se especializa en neurorrehabilitación para pacientes con lesiones de la columna vertebral.

Ocho bomberos que regresaban del incendio del aeropuerto resultaron heridos el jueves por la noche en un accidente con vuelco en una autopista en el condado de Orange.

Los aplausos estallaron para el bombero Brown cuando fue dado de alta del Hospital Providence Mission del Condado de Orange.

"Al igual que los ocho pacientes de OCFA, Andrew sigue mostrando la misma fuerza y ​​coraje que lo convierten en un gran bombero de la cuadrilla de mano", dijo el capitán de OCFA, Thanh Nguyen.

Los bomberos se alinearon en el aeropuerto de Colorado para darle una cálida bienvenida a Brown mientras pasaba a la siguiente fase de su recuperación desde el accidente.

La comunidad se ha unido en apoyo de los bomberos heridos y la familia de la OCFA dice que lo agradece mucho.

"Todavía tenemos un largo camino por recorrer hasta la recuperación y estoy aquí para pedirles su apoyo para que esas familias y esos miembros sigan ayudándolos a superar este momento tan crítico", dijo Chris Hamm, del sindicato de bomberos profesionales del condado de Orange, Local 3631.

Dos bomberos de la OCFA siguen hospitalizados.

