Distrito escolar de Moreno Valley pagará $135 millones por caso de abuso sexual

El Distrito Escolar de Moreno Valley pagará 135 millones de dólares tras el fallo de un juez en un caso de abuso sexual a menores por parte de un maestro.



Los miembros del jurado emitieron su veredicto a favor de las víctimas y que después de varios años nunca dejaron de luchar para conseguir justicia.



Para Gerry Blair y Justin McGregor su pesadilla comenzó en 1996 y hasta 1999 cuando eran estudiantes de la secundaria Vista Height, ya que su maestro Thomas Lee West abusó de ellos sexualmente en repetidas ocasiones, de acuerdo a sus versiones



“Siento una sensación de alivio porque finalmente me han escuchado y visto, siento que mi historia podría ayudar a otras personas a denunciar este tipo delitos”, dijo Justin McGregor, víctima de abuso sexual.



El abuso sexual fue reportado primero al Distrito Escolar de Moreno Valley en donde el maestro estaba inscrito y había sido asignado para trabajar en la secundaria Vista Height, pero al no ser sancionado, el caso fue presentado a las autoridades competentes.





“Thomas West fue un hombre muy malo y abusó sexual contra ellos cuando tenían 11 y 12 años”, dijo Spencer Lucas, abogado de las víctimas.



En el 2003, el profesor West fue arrestado por delitos graves de abuso sexual a menores, y en el 2006 fue declarado culpable de 10 cargos por los mismos delitos.

“El distrito tenía información en el año 1988, un chico tenía un problema de abuso sexual con el maestro y después otra vez en el 1991 el mismo problema y el distrito escolar no dijo nada”, señaló Spencer Lucas, abogado de las víctimas.



De acuerdo al jurado del tribunal superior del condado de Riverside, encontraron que el distrito escolar de Moreno Valley era un 90% responsable de los daños, ya que en su momento tenía conocimiento de los hechos, y declararon que el exmaestro tuvo un 10% de culpabilidad, por lo que se emitió el veredicto de 135 millones de dólares que tendrá que saldar el Distrito Escolar de Moreno Valley



“Después de 27 años, el distrito señaló que no hay responsabilidad, pero ahora los jurados dicen que no, que el distrito tiene que tomar responsabilidad por su maestro”, dijo Lucas.



Telemundo 52 contactó al Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley, y a través de un comunicado dijeron lo siguiente: “Aunque sucedió bajo una administración anterior hace más de 27 años, el distrito comprende el impacto de estas experiencias traumáticas en la vida. El distrito sabe que nunca podrá deshacer el pasado, el dolor y la angustia sufridos por estas personas. El distrito ha implementado muchos cambios desde que ocurrió el incidente y continuamos monitoreando, actualizando e implementando las mejores prácticas de la industria”.



Hace unas semanas el distrito tuvo que pagar 27 millones de dólares tras una demanda de bullying que terminó con la vida de un estudiante.