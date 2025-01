En el centro de una disputa pública la jefa de bomberos de Los Ángeles mientras arrasan los incendios

Kristin Crowley fue ascendida a jefa de bomberos de Los Ángeles en 2022 en un momento de agitación en un departamento consumido por quejas de acoso, discriminación y novatadas desenfrenadas entre sus 3,400 miembros. Como bombero de carrera, el entonces alcalde la retrató como una fuerza estabilizadora.

Tres años después, el estado de ánimo entre Crowley y el Ayuntamiento ha cambiado.

El incendio forestal en Pacific Palisades que ha quemado más de 5,000 estructuras para convertirse en el más destructivo en la historia de la ciudad ha puesto a los líderes a la defensiva y llevó a Crowley a participar en una disputa pública con la alcaldesa Karen Bass sobre los recursos, incluso mientras la batalla contra las llamas continúa en el área de Los Ángeles.

Crowley criticó públicamente a la ciudad el viernes por los recortes presupuestarios que, según ella, han dificultado que los bomberos hagan su trabajo en un momento en el que están recibiendo más llamadas. También culpó a la ciudad por el agotamiento del agua el martes, cuando aproximadamente el 20% de los hidrantes utilizados para combatir el incendio de Palisades se secaron.

“No soy política, soy una funcionaria pública. Mi trabajo como jefa del departamento de bomberos de la ciudad de Los Ángeles es asegurarme de que nuestros bomberos tengan exactamente lo que necesitan para hacer su trabajo”, dijo a CNN.

Sus comentarios y su aparente desencuentro con Bass provocaron tanta especulación sobre su seguridad laboral que el sindicato emitió un comunicado el viernes asegurando a los miembros de base que no había sido despedida.

Al día siguiente, el alcalde intentó rebajar la tensión.

“Déjenme ser clara en algo: el jefe de bomberos y yo estamos enfocados en combatir estos incendios y salvar vidas, y cualquier diferencia que podamos tener se resolverá en privado”, dijo Bass en una conferencia de prensa. “Pero ahora mismo nuestra primera y más importante obligación con los angelinos es superar esta crisis”.

Esto siguió a varios días de que Crowley se viera arrastrada a la refriega política nacional sobre políticas de diversidad, equidad e inclusión que los conservadores creen que han ido demasiado lejos en las instituciones estadounidenses. Crowley, quien es abiertamente gay y la primera jefa de bomberos de la ciudad, ha hecho de la diversificación del departamento abrumadoramente masculino una prioridad.

“Lo que estamos viendo (era) en gran medida evitable”, dijo la presentadora de un programa de entrevistas Megyn Kelly en su programa. “El jefe de bomberos de Los Ángeles ha hecho que no sea llenar las bocas de incendio la máxima prioridad, sino la diversidad”.

No hay evidencia de que los esfuerzos de Crowley por diversificar el departamento hayan obstaculizado la lucha. El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles está a cargo de proporcionar agua para los hidrantes, y sus líderes han dicho que estaban abrumados por la intensa demanda en un sistema municipal que no está diseñado para combatir incendios forestales, en particular porque los aviones de extinción de incendios estaban en tierra. El gobernador Gavin Newsom ha ordenado una investigación sobre lo sucedido, y la propia Crowley se sumó a las críticas.

"Cuando un bombero se acerca a un hidrante, esperamos que haya agua", dijo durante una entrevista con la prensa local.

El director gerente de Filadelfia, Adam K. Thiel, quien anteriormente se desempeñó como comisionado de bomberos de esa ciudad, sugirió que las personas reserven su juicio hasta que se puedan investigar los incendios. Señaló que los bomberos no pueden controlar el clima, un factor clave en la lucha contra los incendios forestales.

"La lucha contra incendios, para una persona normal, probablemente parezca un proceso relativamente simple de echar agua al fuego", dijo Thiel, que conoce a Crowley y elogió su experiencia. “En realidad, toda operación de extinción de incendios, en cualquier entorno, es inherentemente volátil, incierta, compleja y ambigua”.

El ex alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, nombró a Crowley para el puesto en medio de quejas sobre una cultura de fraternidad en el departamento que a veces era hostil hacia las mujeres y las minorías. Varias demandas denunciaron acoso y novatadas, y los investigadores federales encontraron evidencia de discriminación.

En el momento en que Crowley prestó juramento, las mujeres representaban solo el 3.5% de los miembros uniformados, una cifra que no es inusual para un departamento. Una encuesta encontró que la mitad de las mujeres uniformadas del departamento, junto con el 40% de los negros, los nativos hawaianos y los isleños del Pacífico, sentían que el acoso era un problema.

Crowley, cuya esposa es una bombera jubilada, le dijo al Los Angeles Times en 2022 que planeaba garantizar que todos los empleados "vinieran a trabajar y se sintieran seguros y escuchados".

Dos años después, se enfrentaba a recortes presupuestarios que, advirtió, podrían obstaculizar la capacidad del departamento para responder a emergencias, incluidos los incendios forestales. Destacó la eliminación de puestos civiles y $7 millones de dólares en pago de horas extras.

La reducción de las horas extras ha limitado la capacidad del departamento para prepararse y capacitarse para "emergencias a gran escala", como incendios forestales y terremotos, dijo Crowley, y programas como las operaciones aéreas. El departamento también ha perdido mecánicos, lo que ha provocado retrasos en la reparación de la flota de vehículos, dijo.

Otros funcionarios de la ciudad dicen que el presupuesto del departamento aumentó posteriormente, pero no está claro cuánto de ese monto se destinó a recursos para combatir incendios. Bass ha dicho que el departamento tiene los recursos necesarios para hacer su trabajo y que abordará los detalles una vez que la crisis se calme.

Crowley, que creció en Green Bay, Wisconsin, llegó al cuerpo de bomberos después de lo que ella llamó "una trayectoria realmente única".

Atleta de secundaria y universidad, estudió biología en el Saint Mary's College en Notre Dame, Indiana, con planes de convertirse en cirujana ortopédica. Dos semanas después de graduarse, se mudó a California.

Una temporada como paramédica cambió su trayectoria profesional. Hizo una pasantía en el departamento de bomberos y se enganchó.

"Eso fue todo", le dijo a WBAY-TV en Green Bay en marzo de 2022. "A los pocos segundos de entrar en la estación de bomberos, fue una conexión maravillosa con lo que había sido una estudiante-atleta durante la mayor parte de mi vida, y les digo, fue una combinación perfecta".

Crowley ya lleva un cuarto de siglo en el departamento, desempeñando casi todos los roles, incluido el de jefe de bomberos, ingeniero y jefe de batallón. Garcetti había descrito a Crowley no solo como una pionera, sino como la persona más calificada.

“La protección de nuestra ciudad, en primer lugar, debe recaer en el ser humano mejor preparado para liderarla. Pero quiero ser claro: esa persona es Kristin Crowley”, afirmó.

El periodista de The Associated Press Zeke Miller en Washington contribuyó a este artículo.