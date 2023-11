Varios visitantes de Disneyland resultan heridos tras la caída de un poste de luz

Varios visitantes de Disneyland resultaron heridos el lunes por la mañana cuando fuertes vientos derribaron un poste de luz en el parque temático de Anaheim.

Las autoridades del parque temático no han revelado detalles sobre las condiciones de salud de las personas heridas, pero hasta el momento se sabe que una persona fue hospitalizada.

"Esta mañana, en el parque Disneyland, debido a los fuertes vientos, un poste de luz voló e hirió a algunos visitantes", dijo Disneyland en un comunicado. "Desafortunadamente, una persona fue trasladada al hospital".

El poste de luz se cayó sobre una pasarela en Main Street USA, informó el periódico Orange County Register.

Un aviso de vientos fuertes está vigente hasta las 10 a.m. del martes para esas áreas y partes del interior del condado de Orange, los valles de los condados de San Bernardino y Riverside, y partes de los condados de Los Ángeles y Ventura. Hasta el momento se han reportado varios árboles caídos después de los vientos del domingo, incluido uno en Mission Hills que levantó parte de una acera.

Se espera que los vientos se disipen entre el martes y el miércoles, lo que traería condiciones más tranquilas para el Día de Acción de Gracias.

