Una familia chilena pensaba venir a Los Ángeles para celebrar el cumpleaños de su hija, pero cuando todos resultaron positivos con COVID-19, tuvieron que cancelar su viaje, y no lograban cambiar sus boletos para ir a Disneyland.

Además de lo frustrante de ver sus planes truncados, no lograban hablar con alguien que pudiera asegurarles que no perderían su dinero.

Héctor Reumante se reunió con su familia en Chile en enero, y estando allá, se organizó un bonito plan para visitar el lugar más feliz del mundo.

"Estando en Chile, mi familia iba a venir el 2 de febrero a Estado Unidos y conocer todos los parques temáticos del sur de California", dijo Reumante, quien canceló el viaje a Disney por COVID-19.

El viaje especial, habría sido justo para el cumpleaños de su sobrina.

“Pero, a raíz del COVID-19, no pudieron viajar, primero por la niña más pequeña, porque ellos eran cuatro”, señaló Reumante.

En cuestión de días, todos arrojaron resultados positivos de COVID-19, así que tuvieron que cancelar sus planes, no solo los vuelos, sino el hotel y los boletos para visitar Knotts Berry Farm, Seaworld, y Disneyland, pues ya los habían pagado.

Afortunadamente, pudieron hacer los ajustes para viajar en julio, a excepción de un sitio.

“Hubo problemas con Disneyland, porque no quisieron cambiar, o no hubo nadie disponible para poder ayudarnos a solucionar este problema de los boletos que ya se habían comprado para la fecha del 4 o 5 de febrero”, dijo Reumante, quien agregó que intentaron por días, pero no se solucionaba nada.

“Se fue febrero, se está yendo marzo, y dije, bueno, la única solución es llamar a Telemundo 52 Responde”, dijo.

Cuando Reumante se comunicó con Telemundo 52 Responde, el equipo se comunicó con representantes de Disneyland, y rápidamente tomaron cartas en el asunto.

“En 20 minutos ya me estaban llamando de Disneyland para comunicarse directamente conmigo, y solucionar el problema”, contó Reumante.

Afortunadamente, les revalidaron sus boletos para julio.

“La familia que está en Chile y quiere venir acá [sale caro]. Ellos no ganan dólares, y $500 en total eran $540, es demasiado dinero para una familia en Chile”, agregó.

Reumante estaba feliz, ya con el problema resuelto.