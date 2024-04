Compró colchón con garantía y cambiarlo se convirtió en una pesadilla

Una televidente compró un colchón para su recámara nueva, pero no estaba contenta. Pero tratar de cambiarla se convirtió en una pesadilla y llamó a Telemundo 52 Responde.

El equipo de Telemundo 52 Responde recibió la queja de María Reyes, el equipo luego se puso en contacto con la tienda y los fabricantes.

Reyes dice que cuando fue a comprar una nueva recámara en diciembre del 2022, escogió esta porque le gustó lo que le ofrecieron.

“Que el colchón que me daban era muy bueno y que tenía 15 años de garantía. Entonces, pues yo encantada de la vida, compré la recámara”, dijo Reyes.

Pero asegura que desde que la recibió, algo la mantenía despierta.

“Yo la tocaba y se sentía hundida. Entonces yo fui a la mueblería y les dije: —Oye, pues fíjate que no estoy muy a gusto con el colchón porque se hundió. Entonces me dijo, ‘no, no puede ser’. Sí, le dije, sí puede ser. Le dije, está hundido”, dijo.

Eso fue en enero del 2023, y le recomendaron comunicarse con la compañía fabricante del colchón, Diamond Mattress, quienes mandaron a un técnico a revisarlo.

“Yen cuanto entra y ve la cama dice “sí tiene defecto” y le dije ¿verdad que sí tiene defecto? ‘sí’ dijo ‘está defectuosa’ entonces según él le toma fotos y mide y todo”, contó Reyes.

Reyes cuenta que creyó que pronto se resolvería su problema, pero tras esa visita, pasaron meses, y no recibía noticias.

“Yo seguí insistiendo que el colchón estaba malo. Entonces, eso fue en agosto. En septiembre me dicen en la mueblería, no, pues no podemos hacer nada”, dijo.

Reyes dice que le explicaron que, para cambiarle el colchón, que le costó alrededor de $700.00, tendría que pagar $135 de frente, lo cual a ella no le pareció justo.

“Ya me dio tristeza y dije yo, bueno, pues, ay, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le hablaré? Y que me dan el teléfono de ustedes [Telemundo 52 Responde] y les hablé”, dijo Reyes.

Cuando nos llegó el reclamo de Reyes, Telemundo 52 Responde se comunicó con Diamond Mattress, y al poco tiempo les informaron que habían llegado a un acuerdo de intercambiar el colchón sin costo alguno para la señora Reyes, lo cual ella confirmó.

Tras resolver la situación, Diamond Mattress envió un comunicado expresando lo siguiente: “Nuestra empresa familiar, lleva cuatro generaciones comprometidas a mantener los más altos estándares de calidad, y nos aseguramos de que nuestros clientes estén satisfechos con nuestros productos luego de que la señora Reyes intentó presentar un reclamo de su garantía, nuestro equipo realizó una inspección de su colchón, y el reporte confirmó que el producto estaba construido correctamente y libre de defectos.” También añadieron: “Entendemos la importancia de dormir bien, y encontrar soluciones adecuadas para nuestros clientes, por lo que llegamos a un mutuo acuerdo con la señora Reyes para ofrecerle un intercambio que la hiciera sentirse cómoda”.

“Pues eso me da mucha alegría y le doy gracias a Dios que ustedes [Telemundo 52 Responde] pusieron todo su corazón para que me cambiaran el colchón”, dijo Reyes.