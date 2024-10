Detienen a sospechoso de irrumpir en casa de estudiantes de USC en Exposition Park

Un hombre fue detenido el martes bajo sospecha de haber irrumpido en la casa de unas estudiantes de USC en Exposition Park.

El hombre fue esposado y detenido por funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de la USC antes de ser trasladado a la estación del LAPD.

La policía había dicho que un hombre irrumpió en una casa cerca de la USC en Menlo Avenue poco después de la medianoche mientras había estudiantes mujeres dentro de la casa.

Las estudiantes que viven en la casa dijeron que se sienten mucho más seguras, sabiendo que el hombre que pudo haber entrado a su casa fue detenido.

“Oh, Dios. Sí, es él”, dijo Molly Bolland, una estudiante de la USC, mientras veía el video del hombre siendo detenido.

Se escuchó al hombre decirle a los oficiales que no tenía hogar.

“Cuando dijo que solo tenía un refresco, me sentí mal”, dijo Bolland, que vive con otras 11 chicas en la casa. “Siento simpatía por él. Parece preocupado. No parece saber lo que está haciendo”.

Bolland dijo que el hombre con una camisa negra, pantalones cortos rojos y sandalias entró en su cocina donde una compañera de habitación estaba estudiando durante la noche para los exámenes parciales.

La estudiante de la USC dijo que ella y sus compañeros de habitación habían visto al hombre antes y lo denunciaron por supuestamente mirar por las ventanas.

"Tenemos dos llamadas anteriores el 5 de octubre y creemos que es el mismo individuo", dijo la jefa Lauretta Hill del Departamento de Seguridad Pública de la USC. "No hubo ningún delito en ese momento. Nos pusimos en contacto con ese individuo en esta área, así que sabemos que no tiene hogar. Cuando tenemos a alguien que no tiene hogar, le ofrecemos servicios".

La jefa Hills confirma que el video compartido por Bolland y sus compañeros de habitación muestra al mismo hombre caminando por la casa solo tres minutos antes de la llamada de pánico de los estudiantes al LAPD.