Detectan misteriosa enfermedad respiratoria en perros en el condado de Los Ángeles

Los funcionarios de salud están investigando varios casos en el condado de Los Ángeles de una misteriosa enfermedad respiratoria canina similar a una dolencia detectada en perros en todo el país.

En los 10 casos de la enfermedad reportados por los veterinarios en el condado desde el jueves, los perros mostraron signos similares a los asociados con la enfermedad respiratoria por infección canina atípica, dijo el martes el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.

Los síntomas incluyen tos, secreción nasal, estornudos y letargo.

Los 10 perros mostraron signos de enfermedad respiratoria por infección canina atípica, pero dieron negativo en todas las dolencias respiratorias normales, dijo el departamento de salud. Se estaba contactando a los dueños de los perros en un esfuerzo por determinar dónde pudieron haber sido infectados, dijeron funcionarios de salud.

"Ante el desconocimiento sobre la causa de esta enfermedad, se recomienda a los veterinarios y dueños de perros estar atentos a síntomas como tos, estornudos, secreción nasal y letargo (falta de energía) en sus perros", indicó el departamento de salud el martes.

Los casos de la nueva enfermedad se definen como aquellos que ocurren en animales que dan negativo en pruebas de enfermedades respiratorias normales pero que también tienen al menos uno de otros tres indicadores:

Infección respiratoria crónica que dura más de seis semanas y que no responde a los antibióticos.

Neumonía crónica resistente a los antibióticos.

Neumonía aguda que rápidamente se vuelve grave y provoca una enfermedad grave o la muerte.

"Parece suceder muy, muy rápido: pasar de esta tos que simplemente no desaparece... y luego, de repente, desarrollan esta neumonía", Dr. Lindsey Ganzer, veterinaria y directora ejecutiva de North Springs Veterinary Referral. Center en Colorado Springs, Colorado, dijo a TODAY.com.

Los perros que están en estrecho contacto con otros perros parecen tener más probabilidades de contraer la enfermedad.

Los propietarios que crean que su perro podría tener la enfermedad deben comunicarse con su veterinario y aislar al animal en casa durante 28 días desde el momento en que aparecieron los primeros síntomas. Los funcionarios de salud también recomendaron limpiar superficies y equipos para animales.

Se ha detectado enfermedad respiratoria por infección canina atípica en varios estados, incluidos Oregón, Colorado, New Hampshire, Rhode Island y Massachusetts. En algunos casos, la enfermedad progresó rápidamente en 24 a 36 horas.

En Oregón, el Departamento de Agricultura del estado documentó más de 200 casos desde mediados de agosto. Los perros han muerto, dijo a Associated Press Kurt Williams, director del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de la Universidad Estatal de Oregón. Pero dijo que sin una forma clara de definir la enfermedad o realizar pruebas para detectarla, es difícil calcular cuántas personas murieron a causa de una forma grave de la infección.

Animó a los dueños a asegurarse de que sus perros estén al día con las vacunas.

"Creo que la preocupación está bien", dijo a TODAY.com.

Los laboratorios de todo el país comparten lo que han aprendido sobre la enfermedad. Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles dijeron que están coordinando con agencias federales y estatales para ayudar en la investigación.

"Actualmente, Salud Pública está buscando casos para determinar si hay una nueva enfermedad respiratoria que afecte a los perros en el condado de Los Ángeles y en qué medida", dijo la agencia en un comunicado. "A medida que haya información adicional disponible, actualizaremos al público".

David Needle, patólogo veterinario senior del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de New Hampshire de la Universidad de New Hampshire, ha estado investigando la misteriosa enfermedad durante casi un año. Le dijo a Associated Press que su equipo no ha visto un gran aumento en la muerte de perros a causa de la enfermedad, pero alentó a los dueños a "disminuir el contacto con otros perros".

