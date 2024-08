Desmantelan campamento de personas sin hogar en la playa estatal Dockweiler

Los campamentos de personas sin hogar en la playa estatal Dockweiler de Los Ángeles fueron desmantelados el jueves en una operación de limpieza tras las quejas de los vecinos sobre los riesgos para la salud y la seguridad.

La limpieza comenzó alrededor de las 7 a.m. y continuó hasta la tarde. Los equipos de la ciudad trabajaron por la playa justo al oeste del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y El Segundo. Los camiones de basura estaban llenos de basura, tiendas de campaña, ropa y otros artículos.

Se colocaron carteles de notificación antes de la operación, que siguió a las quejas de los vecinos sobre los riesgos para la salud y la seguridad. Algunos estaban preocupados de que una limpieza no fuera suficiente.

"Lo que veo es una curita", dijo Lucy Han, cofundadora de la organización comunitaria sin fines de lucro Friends of the Jungle. "La ciudad va a salir y les ha avisado a las personas que están en el campamento que vendrán a limpiar, pero eso significa que aún pueden regresar. Entonces, recogerán sus cosas, dejarán la basura que no quieran, irán a la siguiente cuadra y luego regresarán al día siguiente".

La concejal Traci Park, cuyo distrito incluye el área, dijo que el campamento siguió creciendo debido a problemas de jurisdicción. La playa es propiedad del estado, pero se encuentra dentro del Distrito 11 del Consejo de Parques.

La ciudad de Los Ángeles tomo el primer paso para prohibir campamentos de casas móviles. Oficiales aprobaron un plan para ver cómo pueden evitar que personas sin hogar se estacionen cerca de vecindarios, escuelas y parques. Dinorah Pérez reporta para Telemundo 52 a las 11 p.m. el miércoles, 14 de agosto de 2024.

Dijo que está de acuerdo con los residentes en que los campamentos regresarán, a menos que la ciudad reciba asistencia del estado y el condado para hacer cumplir las prohibiciones de acampar.

Se ofrecieron servicios de asistencia a las personas que viven en el campamento. No quedó claro de inmediato cuántas personas aceptaron la oferta.