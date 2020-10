Designan subpoblación de mujeres sin hogar

El número de mujeres solas sin hogar en el condado de Los Ángeles ha alcanzado una cifra tan preocupante que funcionarios tomaron una decisión histórica sobre el tema.

LA Junta de Supervisores aprobó el miércoles designar a este grupo de mujeres a su propia subpoblación.

Hay por lo menos 21,000 mujeres que viven en las calles en el condado de Los Ángeles.

“La verdad es que nadie sabe el motivo por que estamos aquí en la calle, a mí me molesta que me pregunten oiga que no tiene familia? ¿Qué no tiene hijos”?, dijo Rosa Venegas, no tiene hogar.

Venegas dijo que lleva cinco años viviendo en esta calle del centro de Los Ángeles.

Según el censo de indigencia en este 2020, las mujeres sin hogar suman más del 30 por ciento de la población en el desamparo.

Y debido a que no hay suficientes servicios para las no acompañadas, la junta de supervisores aprobó designarlas a su propia subpoblación.

“Para que podamos comenzar a entender y atender sus necesidades específicas”, dijo Hilda Solis, Supervisora del Distrito 1.

De esta manera, se le pide al estado de California y a las agencias federales, como el Departamento de Vivienda y Desarrollo urbano que también reconozcan esta designación, para establecer fondos y servicios específicos para ellas.

Venegas dijo que ha notado que en algunos albergues el cupo para mujeres es menor, y en ciertas ocasiones las experiencias adentro han sido peligrosas.

“No sirve. No funcionó eso porque meten pura gente drogadicta y entran personas sanas que no usan drogas allí, luego las golpean o las cachetean, y se salen”, aseguró Venegas.

A nivel local, las agencias de servicios públicos del condado tendrán que llevar un registro de las experiencias, estadísticas, y programas de ayuda para esta subpoblación.

El centro de la mujer en el corazón de Los Ángeles ha servido de refugio para muchas de ellas durante los últimos 40 años, y cómo le dijo la directora a Telemundo 52, últimamente se ha visto una necesidad sin precedentes.

“Lo que tenemos ahora es un sistema que es como si fuera una talla le queda a todos, y eso no es cierto, así no funciona, en especial cuando tienes necesidades de género específicas”, dijo Amy Turk, CEO Downtown’s Women’s Center.

Al menos para Venegas, es importante que cuando se hable de ayuda, se tome en cuenta su dignidad.

“Yo no tengo confianza de eso porque cuando meten a la gente, toman huellas, y quien tenga mal récord, o la mayoría que no tiene papeles para fuera”, dijo Venegas.

Por el momento el Downtown Women’s Center localizado en la calle San Pedro sigue operando a pesar de la pandemia.

El año pasado ayudaron a más de 3,000 mujeres.