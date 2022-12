Disfruta de las Bandas del Desfile de las Rosas unos días antes del evento

Lo que debes saber Bandfest presentado por REMO

30 y 31 de diciembre, en el Estadio Robinson de Pasadena City College; se presentarán tres programas separados

$20 por programa

Si tuviera que elegir un sonido para escuchar al comienzo del nuevo año, ¿qué tipo de instrumento elegiría para simbolizar mejor un comienzo fresco y auspicioso?

Algunos amantes de la música pueden elegir un kazoo, ya que un kazoo tiene mucho valor. Otros buscarían el florecimiento de un arpa, un hermoso sonido para envolver un hermoso año nuevo.

Pero para muchos residentes del sur de California, el maravilloso encuentro metálico de los platillos suena perfecto y muy brillante, lo que lo convierte en la instrumentación ideal para dar la bienvenida a los próximos 365 días.

Los platillos, la percusión poderosa y las trompas estridentes estarán a la vanguardia fabulosa de los últimos días de 2022 cuando el Bandfest presentado por REMO marche grandiosamente al Pasadena City College (PCC).

¿Y las talentosas compañías incluidas en Bandfest? Toca los timbales con alegría: estas son las bandas que verás en Colorado Boulevard en el Desfile de las Rosas.

El majestuoso evento del Estadio Robinson, una visita obligada desde hace mucho tiempo para los amantes de la música en los días previos al Desfile de las Rosas, se llevará a cabo el 30 y 31 de diciembre de 2022.

Como es tradición, habrá tres programas para elegir; la entrada a cada uno es de $20. Si desea estar en el estadio para alentar a una escuela o banda específica, asegúrese de leer detenidamente los grupos que aparecen en cada programa para asegurarse de estar allí para el espectáculo que está ansioso por ver.

La Preparatoria Catalina Foothills aparecerá en Bandfest 1, la Banda de Honor del LAUSD comenzará Bandfest 2, y la Preparatoria Vista Ridge High School Ranger Band terminará Bandfest 3.

Dos bandas de América Latina participarán en el BandFest: los Buhos Marching Band, de Veracruz, México, que se presentarán el viernes 30 de diciembre (BandFest 1), y la Banda de Música La Primavera, de Panamá, el sábado 31 de diciembre en la mañana (BandFest 2).

Pude ver la lista de participantes haciendo clic aquí.

Las entradas para el Bandfest pueden agotarse, así que compre su entrada por adelantado.

¿Y si está ansioso por ver a estos artistas con uniformados caminar por el corazón de Pasadena en el mundialmente famoso desfile después de aplaudirlos en PCC?

Tenga en cuenta que el Desfile de las Rosas de 2023 será el lunes 2 de enero (y no el día de Año Nuevo, que es domingo).

