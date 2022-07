Demandan al LAPD por negligencia en caso de niña asesinada en tienda Burlington

Los padres de una niña de 14 años asesinada por la policía de Los Ángeles en una tienda de ropa, el año pasado, presentaron una demanda contra el departamento y el oficial cuyo rifle perforó la pared de un vestidor.

Valentina Orellana Peralta y su madre estaban comprando ropa navideña el 23 de diciembre en una tienda de Burlington en el vecindario North Hollywood del Valle de San Fernando. Estaban dentro de un vestidor cuando escucharon gritos y Orellana Peralta cerró la puerta.

En otra parte de la tienda, Daniel Elena López, de 24 años, se comportaba de manera errática y empuñaba un candado de bicicleta. Atacó brutalmente a dos mujeres, incluida una que cayó al suelo antes de arrastrarla de los pies por los pasillos de la tienda mientras ella intentaba escapar.

Después de las llamadas al 911, la policía de Los Ángeles caminó por la tienda en formación, muestra un video de cámara corporal. El oficial William Dorsey Jones Jr., empuñando un rifle, empujó hacia el frente de la manada mientras otros oficiales decían repetidamente "reduzca la velocidad" y "reduzca la velocidad".

Los oficiales vieron a una mujer arrastrándose por el piso manchado de sangre y a López al otro lado del pasillo, según el video. "¡Sostener! ¡Sostener!" gritó otro oficial justo antes de que Jones disparara tres tiros.

Una de las balas atravesó la pared del vestidor e hirió fatalmente a Orellana Peralta mientras su madre, Soledad Peralta, la sostenía. Peralta “sintió que el cuerpo de su hija se aflojaba y vio con impotencia cómo su hija moría mientras aún estaba en sus brazos”, dice la demanda.

El forense del condado de Los Ángeles identificó a la niña como Valentina Orellana-Peralta. El nombre del sospechoso aún no se ha revelad

La policía ordenó a Peralta que abandonara el vestidor y esperara “lo que pareció una eternidad”, según la demanda. No le dijeron que su hija había muerto.

Su familia, que se había ido de Chile para escapar de la violencia y la injusticia en busca de una vida mejor en Estados Unidos, recuerda a Orellana Peralta como una adolescente feliz con muchos amigos que amaba los deportes, adoraba a los animales y sobresalía en la escuela.

Su padre, Juan Pablo Orellana Larenas, y Peralta alegan que LAPD no entrenó ni supervisó adecuadamente a los oficiales que respondieron y “fomentó un ambiente que permitió y permitió que ocurriera este tiroteo”, dice la demanda.

López también fue asesinado a tiros por la policía. Un informe de la autopsia mostró que estaba bajo los efectos de la metanfetamina en el momento de su muerte.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles el 14 de julio, alega muerte por negligencia y negligencia, así como la imposición negligente de angustia emocional, y busca un juicio con jurado y daños no especificados. Además de LAPD y Jones, la demanda también nombra a la ciudad de Los Ángeles y Burlington Stores Inc. como demandados.

LAPD se negó a comentar el martes y no quedó claro de inmediato si Jones tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre. La oficina del fiscal de la ciudad y Burlington Stores Inc. no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Departamento de Justicia de California está investigando el tiroteo, al igual que LAPD.