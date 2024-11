Defensores de los inmigrantes en el sur de California se preparan para segundo mandato de Trump

Los grupos de derechos de los inmigrantes en el sur de California se están preparando para políticas de inmigración más duras en los próximos meses, ya que el expresidente Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca para un segundo mandato.

Pero lo que es diferente esta vez es que saben qué esperar de la segunda administración de Trump, dijeron las organizaciones en una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento de Los Ángeles el jueves.

“Hemos estado aquí antes”, dijo Masih Fouladi, director ejecutivo del Centro de Política de Inmigración de California. “Esta vez, sabemos lo que hará porque nos lo ha dicho. Dirigió una de las plataformas más odiosas, xenófobas y antiinmigratorias de todos los tiempos en este país, y prometió la deportación masiva de nuestras comunidades”.

Trump reiteró sus planes de inmigración durante una entrevista telefónica con Kristen Welker de NBC News, diciendo que los votantes estadounidenses estaban de acuerdo con sus políticas.

“Cuando (los votantes estadounidenses) entraron a las urnas, estuvieron de acuerdo con Trump. No querían asesinos, no querían capos de la droga, no querían miembros de pandillas”, dijo Trump. “Querían que la gente entrara legalmente”.

La profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, Marissa Montes, también dijo que espera más de lo que sucedió durante la primera presidencia de Trump, incluidas las deportaciones a gran escala.

“En términos de deportación, él tiene la autoridad para hacerlo”, dijo Montes. “Lo que veo que está sucediendo son principalmente redadas en los lugares de trabajo o en ciertas comunidades que tienen un alto número de inmigrantes”.

El presidente electo también ha prometido poner fin a la política de “Captura y liberación”, que actualmente libera a los migrantes en los Estados Unidos para esperar sus audiencias, al tiempo que restablece la política de “Permanecer en México” que exige que los solicitantes de asilo esperen en México mientras se procesan sus casos.

El Centro de Políticas de Inmigración de California, por ejemplo, dijo que está llevando a cabo reuniones de planificación para más de una docena de escenarios bajo la administración Trump, en las que participarán unas 500 personas que “priorizarán la seguridad y la protección socioeconómica” de los inmigrantes en todo el país.

La organización también dijo que está presionando para establecer la infraestructura, de modo que pueda responder rápidamente a las redadas masivas y las deportaciones.

Si bien el estado de California y Los Ángeles son santuarios para los inmigrantes, es probable que hagan poco para impedir que Trump ejerza su poder presidencial, predijo Montes.

Y cuando el 45% de los latinos votaron por Trump esta vez, habrá menos objeciones, según el columnista del Los Angeles Times Gustavo Arellano.

“En sus mentes… cuando Trump habla de deportación, está hablando de ellos, no de nosotros”, dijo Arellano.

Si bien los defensores de los inmigrantes reunidos en el centro de Los Ángeles el jueves dijeron que es “devastador” enterarse de que muchos votantes latinos apoyaron a Trump, dijeron que todavía hay esperanza.

“Cuando (el gobernador Greg Abbott de Texas) envió autobuses a Los Ángeles, ¿qué hicimos? Les dimos la bienvenida. Les dimos la bienvenida con dignidad. Vimos su humanidad”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).

Otro temor es que Trump también pueda poner fin a las protecciones contra la deportación para cientos de miles de personas bajo los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y el estatus de protección temporal.

Pero Salsas y otros defensores de la inmigración dijeron que se movilizarán para luchar contra cualquier política discriminatoria.

Grupos como CHIRLA esperan más apoyo el próximo año, ya que esperan un aumento en las solicitudes de ayuda de las comunidades inmigrantes, a partir del 20 de enero.

“Lo que le digo a todos en este país es que nos vean como somos. Lo que Trump les presentó fue una caricatura. Fue una mentira”, dijo Salas. “Somos madres y padres. Somos gente hermosa. Somos trabajadores. Tenemos visiones. Estamos arraigados en este país”.