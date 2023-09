Culver City comprará local de una armería para evitar que otra tienda de armas ocupe su lugar

El Concejo Municipal de Culver City aprobó la compra de un negocio de armas con décadas de antigüedad en un esfuerzo por evitar que otra tienda de armas ocupe su lugar.

Los actuales propietarios de Martin B. Retting, Inc. en el Bulevar Washington Boulevard han decidido retirarse y vender la propiedad, en la que Culver City ofreció la oferta más alta.

“Fue una oportunidad que se nos presentó después de hacer el análisis, hablar con la comunidad, tener esas conversaciones”, dijo Dustin Klemann, gerente de información pública de la ciudad. “Esto es lo que decidimos avanzar como comunidad”.

En 2005, Culver City promulgó una prohibición para impedir la apertura de nuevas tiendas de armas a menos de 1,000 pies de una escuela. Retting se encuentra a 800 pies de la Escuela Primaria La Ballona, pero se le permitió permanecer porque ha estado en el mismo lugar bajo la misma propiedad familiar desde 1958.

La tienda podría transferir esos derechos a un nuevo propietario, por lo que, para evitarlo, la ciudad compró el edificio por una suma de $6,5 millones.

“Tenemos personal de la ciudad que lo revisó. Lo analizaron”, dijo Klemann. "Entendieron que era más en el extremo superior, pero cuando llegó la oportunidad que teníamos disponible, fue ahí donde llegó la porción unánime y descubrimos que era el momento adecuado".

Culver 878, un grupo de seguridad de armas que ayudó a encabezar el esfuerzo, dijo que se siente aliviado de que la ciudad haya adquirido la tienda.

“Sabemos que esto no elimina todos los riesgos de violencia armada, pero sí elimina algunos de ellos por no tener una tienda en una zona escolar”, dijo Megan Oddsen de Culver 878.

“Existe el tipo de impacto psicológico que creo que tiene en muchos de nuestros niños y familias que pasan por la tienda todos los días, especialmente después de tiroteos masivos”, dijo Megan Oddsen de Culver 878.

La mayoría de los que asistieron a la reunión del consejo hablaron a favor de la compra, pero algunos no estuvieron de acuerdo con ciertas partes del plan.

“Trabajo para el distrito escolar y la seguridad es una de mis principales preocupaciones, pero comprar esta propiedad no resolverá ese problema”, dijo un orador en la reunión.

Otro asistente se refirió a los fondos utilizados para realizar la compra.

“Tengo que decir que me preocupa la cantidad de dinero que se gastaría para comprar la tienda de armas, especialmente si no tenemos ningún plan actual sobre lo que vamos a hacer con ella”, dijo.

La tienda ha sido un elemento básico de la comunidad, conocida por vender armas de fuego raras que datan de la época de la Guerra Civil. Una vez que la venta sea definitiva, los residentes de Culver City decidirán qué hacer con ella.

“Lo mejor de la ciudad de Culver City es que sus residentes son francos, hacen oír su voz y podrán hacerlo nuevamente”, dijo Klemann. “Cuando se trata de asegurarnos de en qué se convertirá este edificio a continuación”.

