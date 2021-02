Critican a quienes ‘juegan con el sistema’ para obtener vacunas contra COVID-19

Una “disgustada” supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, arremetió contra las personas que han estado jugando con el sistema de citas de vacunación contra COVID-19 para “saltar la línea” y recibir vacunas en clínicas establecidas específicamente para minorías desatendidas y residentes de bajos ingresos que han tenido problemas para vacunarse.

“No me sorprende. Estoy disgustada”', dijo Solís el martes durante una discusión de la Junta de Supervisores sobre el esfuerzo de vacunación contra COVID. “Y no estoy disgustada por el trabajo que estamos haciendo, pero estoy más disgustada por el comportamiento de las personas en el público que no están siendo responsables”.

Solís y otros supervisores expresaron su indignación por las personas que han logrado obtener códigos de acceso establecidos para las clínicas de vacunación que se establecieron para apuntar a comunidades étnicas y de bajos ingresos. El problema se destacó durante el fin de semana en el complejo de viviendas públicas de Ramona Gardens en Boyle Heights, donde el gobernador Gavin Newsom estuvo disponible para una clínica diseñada para atender a los residentes de esa comunidad.

Cuando la clínica comenzó a funcionar, con una gran cantidad de funcionarios electos presentes, quedó claro que algunas personas que estaban en la fila para vacunarse habían conducido hasta allí desde las zonas más prósperas del sur de California.

“La gente no suele entrar y visitar desde comunidades externas como Beverly Hills o Westside u otras partes del condado”, dijo Solís.

“Pero en esta ocasión vi personas que sé que no viven ni residen allí. Este módulo en particular se creó para 250 personas, especialmente para atender las necesidades de las personas mayores de 65 años. La mayoría de las personas que viven en ese complejo (hay más de 600), la mayoría vive en la pobreza. Resulta que son latinos, algunos asiáticos, algunos afroamericanos", dijo Solís. Puedo decirles desde el principio que estaba muy alarmada al escuchar que las personas habían obtenido acceso desde el código, el código que se acaba de dar, creo que un día o incluso horas antes de que se configure el módulo real, y de alguna manera pudieron ingresar línea por delante de las personas a las que estaba destinado”.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, dijo que el problema se origina en el sistema de citas de vacunación MyTurn del estado. Dijo que el sistema “no nos permite el nivel de flexibilidad que necesitamos para realizar vacunas específicas”. En un esfuerzo por reservar citas para una población en particular, se genera un código especial y se le proporciona al organizador de la clínica y a las personas quienes reciben el código pueden usarlo para hacer una cita.

Esos códigos, sin embargo, circulan con frecuencia en línea y llegan a manos de personas en vecindarios lejanos, quienes generalmente tienen mejor acceso a computadoras e Internet, y se apoderan de las citas y conducen por el condado para obtener los disparos.

“El código es como una forma de evitar lo que realmente es en este punto una falla de MyTurn”, dijo Ferrer.”Idealmente, tiene un sistema de citas configurado que le permite usar ese sistema de citas para lo que llamaríamos un registro cerrado, por lo que podría crear una clínica, por ejemplo, y simplemente hacer que las personas que desea hagan citas en ese clínica, sea cual sea el sitio. ... En este momento MyTurn no permite que nadie haga eso, pero todos estamos obligados a usar MyTurn”.

El sistema de código de acceso se creó como una forma de solucionar el problema, pero Ferrer dijo que “cada vez que creamos lo que creemos es una forma de reservar espacios y citas para las personas de las comunidades que más necesitan vacunarse, los códigos se roban o se distribuyen a otras personas, y tenemos problemas ''.

En declaraciones a los periodistas el martes por la mañana en Sacramento, Newsom reconoció el problema del “abuso en términos de que las personas obtengan los códigos” y dijo que se está trabajando en una solución, alejándose de los códigos grupales a los códigos individuales.

Dijo que el problema era obvio durante su visita de fin de semana a Ramona Gardens.

“Estaba bastante claro en ese sitio de vivienda pública que no todos eran de esa comunidad, y luego descubrimos que ese código, de alguna manera, una organización comunitaria compartía ese código y era un código de grupo”, dijo. “Y comenzamos a ver que la gente venía de fuera de esa comunidad. Así que estamos trabajando en esas cosas. Los estamos corrigiendo”.

El problema surge en un momento en que el condado está tratando de abordar las grandes disparidades en la distribución de vacunas. Según las cifras publicadas la semana pasada, los residentes afroamericanos representaban solo el 5.2% de todas las personas que habían recibido al menos una dosis de la vacuna COVID-19 a mediados de febrero, mientras que el 33,5% eran blancos, el 23,1% latinos y el 19,1% asiáticos.

Solo el 24% de los residentes negros de 65 años o más han recibido al menos una dosis de la vacuna, en comparación con el 42,8% de los residentes blancos de 65 años o más.

Ferrer dijo que el condado seguirá trabajando para desarrollar mejores formas de llegar a las comunidades más afectadas por COVID-19 y menos capaces de obtener vacunas.