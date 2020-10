COVID-19 vinculado a varios problemas de salud a largo plazo, según un funcionario médico

El COVID-19 se ha relacionado con una serie de posibles efectos sobre la salud a largo plazo, según el director médico del condado de Los Ángeles, quien dice que la gente no debe dejarse engañar pensando que el COVID-19 es una enfermedad simple.

"Todas y cada una de las nociones de que COVID-19 es una enfermedad relativamente simple en la que un pequeño porcentaje de personas sufren graves consecuencias y el resto se recupera rápidamente deben descartarse", señaló el jueves el Dr. Jeffrey Gunzenhauser a los periodistas durante una conferencia de prensa en línea. "Este simplemente no es el caso. Lo que estamos viendo es que se trata de una infección que afecta la salud de muchas maneras, incluidas las que parecen ser muchas consecuencias para la salud a largo plazo".

Gunzenhauser analizó una letanía de problemas de salud que se han relacionado con el coronavirus y señaló que los estudios continúan y los expertos aún están aprendiendo sobre cómo el virus puede afectar una variedad de funciones corporales.

"Lo que ya sabemos es que COVID-19 puede tener una amplia gama de efectos en varios sistemas corporales y que algunas de estas consecuencias para la salud pueden persistir al menos durante meses", explicó el funcionario. "Por ejemplo, todos saben que la característica principal conocida de COVID-19 es que puede causar una neumonía que puede ser grave. El tipo de neumonía que a menudo se asocia con COVID-19 puede causar daños de larga duración en los diminutos sacos de aire de los pulmones. … El tejido cicatricial resultante puede llevar en algunas personas a problemas respiratorios a largo plazo, y en realidad estamos empezando a aprender más sobre esto".

Explica que el virus también se ha relacionado con problemas en el sistema circulatorio, incluidos coágulos de sangre que pueden provocar un derrame cerebral y afectar órganos como los pulmones, el hígado y los riñones. También puede afectar los sistemas neurológicos y causar afecciones cardíacas, que incluyen inflamación y daño al "músculo cardíaco mismo" e inflamación de la cubierta que lo rodea.

"Las pruebas de imágenes tomadas meses después de la recuperación del COVID-19 han mostrado un daño duradero en el músculo cardíaco, incluso en personas que parecen tener sólo síntomas leves", destacó Gunzenhauser. "Por lo tanto, no entendemos realmente las implicaciones a largo plazo de estos hallazgos en estos estudios de imágenes, pero es posible que estos puedan resultar en un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones cardíacas en el futuro".

Gunzenhauser también dijo que la sugerencia de que las personas que contraigan COVID-19 y se recuperen serán inmunes a él para siempre no está probada.

"Esto no es como otras enfermedades virales en las que tiene un efecto a corto plazo, un pequeño grupo puede verse gravemente afectado y la gran mayoría de los demás están listos", agregó. "Ese no es el caso. Eso no es lo que estamos viendo con COVID".

Dijo que el virus es similar al SARS, que surgió en 2003, y las personas que sobrevivieron a esa enfermedad desarrollaron posteriormente el síndrome de fatiga crónica.

"Es por eso que continuamos transmitiendo el mensaje muy simple de que es responsabilidad personal de todos usar las herramientas que tenemos disponibles para retrasar la propagación de COVID-19 y prevenir todas las consecuencias dañinas y graves que este virus puede causar, incluidos los que pueden ocurrir durante un largo período de años", destacó Gunzenhauser.

Sus advertencias se produjeron un día en el que se registró otro aumento en el número diario de casos de coronavirus en el condado. El Departamento de Salud Pública informó el jueves 1745 nuevos casos de coronavirus, el número más alto en un solo día desde finales de agosto que no implicó un retraso en los resultados de las pruebas.

Los funcionarios de salud dijeron esta semana que el promedio diario del condado de número de casos nuevos ha ido en aumento durante todo el mes, pasando de un promedio de alrededor de 940 por día a principios de octubre a casi 1,200 en los últimos días.

Ese aumento está hundiendo al condado aún más en el lodo del nivel "púrpura" más restrictivo en la matriz de reapertura económica del coronavirus del estado. Hasta que el número de casos diarios caiga a un promedio constante de alrededor de 700 por día, el condado no podrá levantar sustancialmente las restricciones comerciales o permitir que los campus escolares vuelvan a abrir.

Los nuevos casos reportados por el condado, junto con 37 anunciados por funcionarios de salud de Long Beach y 18 por Pasadena, elevaron el total acumulado en todo el condado desde el inicio de la pandemia a 305,125.

El condado de Los Ángeles también anunció otras 19 muertes relacionadas con el coronavirus, elevando el número de muertos a 7,044.

Había 750 personas hospitalizadas hasta el jueves, ligeramente por debajo de las 755 del miércoles.