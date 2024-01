Corredor Salvadoreño: vendedores desplazados piden una solución a la Alcaldía de Los Ángeles

Más de una decena de vendedores ambulantes desplazados del Corredor Salvadoreño comparecieron este miércoles ante el Ayuntamiento de Los Ángeles para pedir una solución.

Two Guys Plaza solía alquilar su estacionamiento a vendedores ambulantes hasta que la ciudad tomó acciones legales contra el propietario la semana del 1 de enero, diciendo que el estacionamiento no estaba zonificado para ese tipo de uso.

“No pedimos más que que nos dejen trabajar”, dijo la vendedora Delfia Pérez. “Tengo una familia de ocho personas y todo depende de mí porque soy yo quien paga el alquiler y trabaja”.

El director de la Asociación del Corredor de El Salvador, Raúl Claros, dijo que 126 vendedores han sido desplazados.

“Así que le estamos pidiendo directamente al fiscal de la ciudad que nos dé una extensión de seis meses en Two Guys Plaza”, dijo Claros.

Algunos de los vendedores que anteriormente vendían en Two Guys Plaza se mudaron a la Avenida Vermont, donde ya hay vendedores. Según los vendedores, la afluencia de nuevos vendedores, especialmente aquellos que se han instalado al otro lado de la calle, cerca de la estación de policía, ha provocado enfrentamientos con las autoridades.

"Entendemos que este corredor, esta área es un motor económico para muchas familias, y no estamos tratando de detener eso", dijo la concejal del Distrito 1, Eunisses Hernández. "Estamos tratando de asegurarnos de poder aportar más credibilidad e infraestructura para que sea sostenible y dure a largo plazo".

Hernández dijo que no puede hablar de ninguna acción legal que se haya tomado, pero que está comprometida a encontrar un lugar para los vendedores en el Corredor Salvadoreño.

Claros llamó a un programa piloto de vendedores ambulantes.

Abogados que representan a vendedores en el corredor salvadoreño anuncian que harán un reclamo en contra de la ciudad de Los Ángeles si no se resuelve la situación en que estos comerciantes se encuentran.

“No he visto este programa piloto de proveedores propuesto, pero creo que debemos hacerlo: todo lo que podamos dentro del alcance de nuestra ciudad para crear una zona, un área donde invirtamos en la infraestructura de nuestros proveedores”, dijo Hernández.

“Ya sea recolectando grasa, lavado a presión o creando una infraestructura permanente como un área de sombra o un área de venta”.

Pero Claros dijo que la Asociación del Corredor Salvadoreño no recibió la respuesta que buscaban luego de comparecer en la reunión del ayuntamiento del miércoles.

El abogado del Ayuntamiento de Los Ángeles se negó a hacer comentarios para esta historia.

