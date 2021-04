Continúan tendencias esperanzadoras de COVID-19 en el condado de Orange

Las prometedoras tendencias de COVID-19 en el condado de Orange continuaron el jueves, ya que solo se informaron 69 casos nuevos y las hospitalizaciones se mantuvieron estables.

El recuento acumulativo de casos aumentó a 253,275. El condado también registró ocho muertes más por COVID-19, pero una de ellas ocurrió en diciembre, ya que comúnmente hay retrasos prolongados en la contabilización de las muertes. El número total de muertos ahora es de 4,910.

El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales del condado se mantuvo en 110, el mismo que el miércoles, ya que el número de aquellos en las unidades de cuidados intensivos disminuyó de 23 a 22. El condado tiene el 35.5% de sus camas de UCI disponibles y el 74% de sus ventiladores.

“Las cifras se ven muy bien en el condado de Orange”, dijo Andrew Noymer, profesor de salud de la población y prevención de enfermedades de UC Irvine, a City News Service el miércoles.

Autoridades de salud anuncian que no hay necesidad de tener una cita previa para recibir una vacuna en Palmdale y Lancaster.

Noymer analizó datos de estados de todo el país el miércoles y señaló que, si bien algunos están luchando con aumentos en los casos, ese no es el caso en California.

"Definitivamente no parece que vayamos como Michigan", dijo. “Nueva Jersey no es genial, Rhode Island no es genial, pero Michigan es de lejos el único Michigan. Me gustan los números del condado de Orange de hoy. California es el mejor de los 48 estados más bajos".

Noymer agregó: "Me encantaría ver esas hospitalizaciones por debajo de 100 en el corto plazo".

Mientras tanto, Providence, el proveedor nacional de atención médica sin fines de lucro, se asoció con Edwards Lifesciences, una empresa de tecnología médica con sede en el condado de Orange, y las ciudades de Irvine, Santa Ana, Costa Mesa y Tustin para abrir dos clínicas de vacunación masiva. Uno abrió el miércoles en las oficinas de Edwards Lifesciences en 3009 Daimler St. en Santa Ana, y el otro en el Gran Parque del Condado de Orange en Irvine abrirá el lunes como una clínica de autoservicio.

Noymer dijo que probablemente es hora de entregar las vacunas a los proveedores de atención médica tradicionales, como las farmacias.

“Hágalo a través de Rite-Aid, CVS y Walgreens”, dijo. “Hágalo de la misma manera que lo hacemos con la vacuna contra la gripe, que funciona. Los políticos han sacado provecho de los mega sitios de fotografías ... No es lo que realmente necesitamos".

Las farmacias podrían hacer más vacunas con más oferta, dijo Noymer. “Los mega sitios son para los buscadores de vacunas hipermotivados”, dijo.

Pronto, el enfoque deberá centrarse en llegar a los residentes que son más resistentes a las vacunas, dijo Noymer. “Los anti-vacunas de núcleo duro pagarán una multa antes de ser vacunados”, dijo. "Creo que hay algunas personas que afirman que no lo conseguirán y que están dispuestas a recibir una inyección".

Las tasas diarias de casos de coronavirus continúan disminuyendo, pero no lo suficiente como para que el Condado de Orange se mueva al nivel amarillo menos restrictivo del Plan estatal para una economía más segura. Según las cifras publicadas el martes, los promedios semanales del condado para la tasa de casos diaria ajustada por cada 100.000 residentes mejoraron de 3 el martes pasado a 2.8.

La tasa general de positividad mejoró del 1.6% al 1.4%.

La tasa del Cuartil de Equidad en Salud del condado, que mide la positividad en puntos críticos en comunidades desfavorecidas, mejoró del 1.8% al 1.7%. Las tasas de positividad del condado califican para el nivel amarillo menos restrictivo del sistema estatal, pero los recuentos de casos todavía están en el nivel naranja.

Una graduación en el nivel amarillo requiere que la tasa de casos sea inferior a 2 por 100,000 habitantes. El jueves se registraron otras 10,511 pruebas de COVID-19 para un total de 3,578,578.

Las ocho muertes adicionales registradas el jueves elevaron el número de muertos en diciembre a 931 y a 1,509 en enero.

Esos fueron los meses más mortíferos desde que comenzó la pandemia, con muertes impulsadas por las actividades navideñas. El número de muertos en lo que va de abril es de ocho. El número de muertos en marzo es de 170 y en febrero de 573.