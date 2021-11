Muchas familias estarán poniendo su árbol de navidad esta semana, o ya incluso lo tienen puesto, pero, además, ¿empieza oficialmente la búsqueda de regalos para sus seres queridos, pero que se encontraran en las tiendas? Telemundo 52 Responde tiene algunas recomendaciones para esta temporada de compras.

Este año, se toparán con un reto más, a la hora de hacer que rinda el presupuesto: la alta demanda y la gran escasez, pero entonces, ¿qué hacemos? ¡Para empezar… una lista!

Saritza Quintanilla salió de compras con su mamá, y aunque encontró lo que buscaba, notó algo raro, la tienda estaba diferente.

“Antes encontraba más cosas, y ahora casi no, no encuentro lo que busco”, dijo Francisca Cruz, salió de compras con su hija.

Los analistas de mercado pronostican que varios productos serán difíciles de encontrar durante esta temporada, y la falta de abastecimiento será aún mayor en productos electrónicos, como consolas de videojuegos, y otros juguetes, así como en ropa deportiva.

¿Y algo más que será difícil de encontrar? Árboles navideños artificiales y decoraciones como luces y esferas.

Varios de los principales fabricantes de juguetes de EEUU alertan sobre posible le escasez de sus productos más populares durante estas festividades de navidad.

La recomendación es empezar a hacer las compras ya, poco a poco, y con una meta en mente: no endeudarse de más.

Y de acuerdo a los expertos, lo primero que debemos de hacer es, llevar un presupuesto específico para las fiestas, para saber cuánto puedes gastar basado en tus ingresos, según Beatriz Hartman, de Consolidated Credit.

Hartman recomienda hacer su lista de regalos y de otras compras de la temporada, pues así, dice, pueden mantener un control de sus gastos.

Conoce los detalles.

“Luego hacer una lista muy específica, por categoría que le vas a dar regalos, y otra lista que no es tan necesario”, dijo Hartman.

Y ahora sí, empiece a visitar distintas tiendas, para comparar precios, y no se olvide que puede ordenar sus cosas por internet y recogerlas en la puerta.

“Es mejor por la pandemia, y te evitas, entrar a la tienda porque están preparados con su mercadeo para las fiestas porque convencerte de que más”, agregó.

Y no se olvide de incorporar regalos hechos a mano, pues son más especiales, y le pueden ahorrar mucho dinero, hasta un platillo delicioso, si lo hizo usted, tendrá dice, más valor que algo material.

“Tratar de hacer en casa, las fiestas no se basan en dinero, sino pasar tiempo en familia y amigos”, señaló Hartman.

Sobre todo, después de haber estado alejados por tanto tiempo, algo que Francisca y Saritza tienen bien claro.

“Tratamos de regalar lo que podemos, lo que está en nuestro alcance. Siempre trato de comprar lo necesario, cuando no lo necesito, mi misma conciencia me dice, no lo necesitas”, dijo Saritzia.

Y muy importante, si va a comprar regalos por internet, no se olvide de leer bien los términos en cuanto a devoluciones, y los costos de entrega, pues, aunque el producto esté a mejor precio, todo eso cuenta, y podría acabar pagando más si no tiene cuidado.