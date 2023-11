Conductor que intentó huir tras arrollar a mujer y su hijo fue detenido por testigos

Un grupo de personas ayudó a detener a un hombre acusado de arrollar mortalmente a una madre y su hijo en Westlake.

El sospechoso fue identificado como Isaias Villegas. Intentó huir corriendo del lugar pero testigos no permitieron su escape, logrando su captura a una cuadra de distancia.

“La verdad es de que yo le agradezco a los jornaleros que ayudaron a detener a la gente sino si estuviera fugitivo ahorita”, dijo Helio Bautista padre y esposo de las víctimas.

En cuestión de instantes, Alicia Bautista junto a su hijo, Helio Jr. de 33 años, perdieron la vida en forma trágica al ser arrollados por un conductor quien, según autoridades, manejaba alcoholizado y excediendo los límites de velocidad.

“No se cuanto había tomado el, que velocidad venía para haber tumbado este poste”, dijo Bautista.

El hijo falleció en el lugar del incidente y su madre de 64 años fue llevada a un hospital con heridas de gravedad donde poco después perdió la vida.

“Eso fue lo que me dijo mi esposa antes de morir, dijo lo único que voy a llevar es lo que he disfrutado, lo que he comido. No me voy a llevar nada y la verdad solo eso se va a llevar”, dijo Bautista.

Fue el lunes pasado que se reportó el incidente en la esquina del boulevard Wilshire y la avenida Burlington cuando el supuesto causante manejaba un auto Cadillac color negro, perdió el control del vehiculo, impactandose con un semaforo, arrollando a la señora junto a su hijo, quienes esperaban la senal para cruzal la calle.

Ahora el responsable ha dejado a una familia hispana en duelo.

“Ahora solo espero la justicia que ellos se encarguen porque no fue una muerte, fueron dos y una” dijo Bautista.

Las autoridades confirmaron que el consumo de alcohol y exceso de velocidad fueron factores determinantes en este accidente mortal.