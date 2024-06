Conductor choca contra un restaurante en Los Feliz y se escapa

Una camioneta atravesó a toda velocidad el área de asientos al aire libre de un café de Los Feliz, según mostraron las imágenes de video de la cámara del tablero el viernes.

Según un testigo, el conductor del automóvil, junto con un pasajero en el interior, no se detuvieron para verificar los daños en Mustard Seed Cafe en Hillhurst Avenue, cerca de Franklin Avenue.

"El coche aceleró hacia la cafetería y atravesó unas seis mesas que estaban vacías en ese momento", dijo Brad Vassar, que estaba sentado a medio metro del lugar del accidente. “[El camión] rodeó los autos estacionados, regresó a la calle y luego se alejó calle abajo sin detenerse para ver si alguien había resultado herido”.

Afortunadamente, nadie resultó herido, pero se vio a los trabajadores de Mustard Seed Cafe haciendo reparaciones durante todo el día.

Pero otro encuentro impactante, además del atropello y fuga de Vassar fue que la policía tardó aproximadamente una hora en responder al café y se negó a presentar un informe policial.

"No parecían interesados ​​en perseguir el camión", recordó Vassar, explicando que los agentes dijeron que no presentarían un informe policial porque sólo se trataba de daños a la propiedad. "Fue bastante impactante que no quisieran tratar de encontrar a este tipo y ver si iba a golpear a alguien más o descubrir qué estaba pasando".

Las imágenes de la cámara del tablero no parecen mostrar la matrícula del modelo de camioneta más antiguo.

El testigo dijo que el conductor parecía ser un hombre y que tenía un pasajero sentado a su lado.